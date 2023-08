El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 28 de agosto de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 28 de agosto de 2023

08:01| El mandatario precisó que en otros estados como Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán ya se tienen los libros, pero no se han repartido. “Ahí no hay amparo con un juez (en esos estados). En el caso del Estado de M´éxico hay dos criterios, el amparo solo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes y hay la interpretación que no solo a 20 sino a todos los estudiantes”, dijo.

07:56| El presidente, Andrés Manuel López Obrador, refirió que ya están los libros de preescolar y primaria. Apuntó que son pocos los estados donde no se han repartido como en Chihuahua y Coahuila, donde los gobernadores promovieron una controversia.

07:53 Sobre los libros gratuitos, la funcionaria federal se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas en 26 estados. Indicó que no se han repartido en Chihuahua y Coahuila, porque los gobernadores establecieron una controversia constitucional. También, agregó, no se han repartido en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

07:52| La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez señaló que será un año escolar de grandes retos, descubriendo nuevos conocimientos, donde más de 24 millones de estudiantes y más de un millón de maestros comienzan el ciclo escolar.

07:48| En su enlace, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció al gobierno federal las becas que se otorgan a los alumnos y reportó la distribución de los materiales didácticos.

07:44| También se realizó un enlace con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien dijo que se entregaron útiles escolares para cubrir las necesidades de los estudiantes.

07:41| El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también reportó que se distribuyeron todos los libros gratuitos en la entidad, lo mismo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

07:39| La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció a los estudiantes y padres de familia e informó que en la entidad se realizó el 100% de la distribución de los libros de texto.

07:29| La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo que es un día de mucha alegría por el regreso a clases y comenzó enlaces en vivo en varios estados. Con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que se han repartido casi 4 millones de materiales gratuitos. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que también se entregaron los libros.

07:21| Sheffield Padilla, dio a conocer los precios promedio de la canasta básica:

Zona Norte

S Mart: $1,019.18

Soriana Hiper: $865.90

Zona Centro-Norte

Walmart: $1,013.00

Mercado Soriana: $826.80

Zona Centro

Walmart: $1,020.70

Mega Soriana: $831.00

Zona Sur

Soriana: $1,010.00

Mercado Soriana: $823.40

07:19| Ricardo Sheffield, titular de Profeco, reportó el precio promedio de los combustibles:

Regular: 22.54 pesos

Premium: 24.60 pesos

Diésel: 23. 90 pesos

07:16| El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a estudiantes y maestros por el regreso a clases.

07:16| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.