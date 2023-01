Revive la mañanera de AMLO, 5 de enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 5 de enero de 2023.

Los temas de la mañanera de AMLO 5 de enero de 2023

09:07| Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

08:39| AMLO expuso que en el estado de Sinaloa hay un operativo que inició esta madrugada y como a las 11 horas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informará al respecto.

08:26| El mandatario recomendó que no se use dinero del presupuesto para favorecer a un candidato, que las elecciones sean limpias, se acabe el fraude electoral, no haya compra y coacción de votos, mediante la entrega de programas y la repartición de despensas.

08:19| Marcelo Ebrard sostuvo que en diciembre se instituyó un programa para realizar evaluaciones trimestrales al servicio que se ofrece en 52 consulados.

08:04| AMLO dijo que hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento y perdió la vida un líder criminal en Chihuahua. Agregó que fue una acción conjunta donde participaron la Fiscalía General de la República y la policía estatal.

08:02| Sobre la petición de protección que hizo el académico Guillermo Sheridan ante los agravios que ha recibido, AMLO dijo que “de todas maneras se le va a dar protección para que no ande inquieto”.

07:51| El presidente Andrés Manuel López Obrador señalo que en el programa de adultos mayores se ha hecho una inversión “que no gasto”, de más de un billón de pesos. “Nunca se ha distribuido tanto en beneficio de la gente”, apuntó.

07:34| Ebrard dijo que terminada la reunión bilateral habrá participación con la prensa de ambos países y se concluirá la reunión. Trudeau saldrá al filo de las 13 horas. Precisó que los temas primordiales serán diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, competitividad, migración y desarrollo, salud y seguridad.

07:32| El miércoles 11 de enero Justin Trudeau llegará a Palacio Nacional a las 10:30 horas, donde habrá una ceremonia y foto, saludo, intercambio y charla entre mandatarios de carácter privado. A las 11:15 horas inicia la bilateral México-Canadá donde participan Crystia Freeland, Mélanie Joly, entre otros y Adan Augusto López, Rosa Isela Rodríguez, Rogelio Ramírez de la O, Maria Luisa Albores, Raquel Buenrostro, Esteban Moctezuma, Roberto Velasco y Francisco Garduño.

07:31| Adelantó que el martes 10 de enero Biden y Trudeau arriban a Palacio Nacional a las 11:30 horas, donde habrá una ceremonia de recepción y foto de la Cumbre Trilateral de America del Norte. Habrá un almuerzo de trabajo con delegaciones de 3 países y la reunión concluirá a las 15 horas.

07:30| Dijo que en la reunión bilateral entre Mexico y EU participan Antony Blinken, Alejandro Mayorkas, Gina Raymondo, Jake Sullivan, Ken Salazar, David Cohen y Juan González. Concluye a las 18 horas.

07:29| Marcelo Ebrard, canciller de México, informó que para la cumbre de América del Norte entre México, EU y Canadá el lunes 9 de enero a las 13 horas llega Joe Biden y a las 14:30 horas el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Indicó que a las 16 horas se recibe a Joe Biden en Palacio Nacional, donde el mandatario estadounidense y AMLO sostendrán una reunión de carácter privado.

07:20| Diego Prieto agregó que ya se definió un trazo del tramo 7 que “considera la protección de 26 monumentos categoría 4”, que deben ser conservados en su totalidad.

07:18| Indicó que en los tramos del 1 al 6 del Tren Maya ya se concluyeron los trabajos arqueológicos de prospección, mientras que los trabajos de excavación se concentran en los tramos del 5 al 7.

07:16| Diego Prieto Hernández, director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), precisó que se tienen contabilizadas 35 mil 700 estructuras y bienes muebles como parte del salvamento arqueológico en la zona de obras del Tren Maya.

07:00| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.