La mañanera de AMLO, 9 de julio de 2024

Asimismo, AMLO acotó que ya se están realizando reuniones entre los integrantes de su gabinete y los que conformarán el de Claudia Sheinbaum, como parte del proceso de transición, a la vez que apuntó que ya se está viendo lo que será el proyecto de presupuesto para 2025, en el que, dijo, la virtual candidata electa tendrá la última palabra.

Sin embargo, resaltó que no dejará pendientes de su gobierno, aunque no descartó encargarle terminar alguno de sus compromisos que aún no estén concluidos.