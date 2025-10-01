La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 1 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 1 de octubre de 2025
Presentaron cápsula de Detector de Mentiras.
Sheinbaum Pardo explicó que los hundimientos en la zona oriente se deben al tipo de suelo de la región, que provoca este tipo de problemas.
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, explicó que la grieta en el Puente de la Concordia se originó por las intensas lluvias y que ya se encuentra atendida.
Asimismo, señaló que se realizaron modificaciones en el traslado de sustancias peligrosas dentro de la Ciudad de México.
Durante la mañanera, la jefa del Ejecutivo indicó que se dará seguimiento a la disminución del índice de natalidad en el país y que el CONAPO proporcionará información al respecto.
Mencionó que la SEP ya había identificado esta tendencia desde hace varios años.
Claudia Sheinbaum explicó que se ha reforzado la seguridad portuaria mediante acciones normativas tras los casos de huachicol fiscal, y agregó que la trazabilidad de los combustibles comenzará a aplicarse a partir de octubre, para vigilar a todos los involucrados, gracias a la modificación de todas las leyes relacionadas.
Sobre el T-MEC, señaló que es ley para todos sus integrantes, que su revisión no requiere pasar por el Senado, y que México difícilmente estaría imposibilitado de cumplir con los temas pactados en 2020.
La mandataria federal precisó en su conferencia mañanera que sobre el Río Sonora, contaminado por residuos tóxicos de Grupo México, se mantiene el diálogo con la empresa para avanzar en la limpieza del río y del suelo, así como en la creación de una clínica y un laboratorio de análisis del agua, y atender el tema de la mina.
Añadió que ya no se están otorgando concesiones mineras.
La presidenta señaló que en el caso Calica se están analizando todas las viabilidades antes de llegar al arbitraje internacional, con el objetivo de alcanzar acuerdos.
Sheinbaum informó que el listado de empresas canadienses que han violado normativas mexicanas será enviado al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y que posteriormente se dará a conocer al público.
La presidenta explicó que la expropiación de bienes de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, por parte de autoridades de Campeche, se debió a lavado de dinero.
Señaló que la extinción de dominio debe aplicarse en casos de lavado de dinero, corrupción o recursos mal habidos, y adelantó que en breve se enviará una iniciativa al Congreso para regularlo.
Además, anunció que acudirá a la Comisión Presidencial Electoral para solicitar que se elimine el fuero de diputados y senadores, ya que consideró que es algo del pasado.
La jefa del Ejecutivo señaló que durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco no hubo un incremento de delitos, mientras que con Carlos Merino comenzaron a aumentar.
Aclaró que si la FGR encuentra algún delito en contra del exgobernador, debe investigarse, pero para acusar es necesario contar con pruebas, insistió la mandataria.
Sheinbaum Pardo reiteró que en el Gobierno habrá cero impunidad en casos como el huachicol fiscal, señalando que las denuncias ante la FGR fueron presentadas por el propio gobierno, al igual que en el caso de seguridad en Tabasco.
Comentó que los adversarios intentan politizar estos temas, lo que calificó como una narrativa sin sentido. Añadió que cualquier caso de corrupción o ilegalidad debe ser denunciado para contar con pruebas.
Durante la mañanera, la presidenta explicó que la Línea A del Metro necesita una inversión considerable debido a los hundimientos diferenciales que presenta, lo que obliga a que opere a baja velocidad. Añadió que las obras se prevén iniciar el próximo año, sin que ello afecte el servicio.
La presidenta explicó que el artículo cuarto constitucional busca garantizar el derecho humano al agua, y que la Ley de Aguas Nacionales tiene como propósito fortalecer al Estado mexicano en la rectoría del agua, otorgando herramientas a la CONAGUA.
Señaló que el agua dejará de verse como mercancía, al reconocerse como un bien estratégico de la nación y un derecho humano, siendo el Estado el único responsable de regular su uso.
Indicó que no habrá concesiones a particulares, y las que se otorguen deberán pasar por un análisis técnico de la CONAGUA. Además, se eliminarán los cambios de uso en concesiones, se creará un Registro Nacional del Agua y se incrementarán sanciones y multas para evitar el uso indebido. En casos de robo de agua, se aplicará la extinción de dominio, y se impulsará la tecnificación para reducir el desperdicio.
Finalmente, la mandataria aseguró que esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales es una forma de celebrar el primer año de gobierno, ya que el agua es un recurso de la nación que puede concesionarse, pero no venderse.
La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, destacó que el derecho pleno al agua es una prioridad, a través de una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático, con acciones para proteger las cuencas y fortalecer los sistemas de agua y saneamiento.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que desde este 1 de octubre inicia la entrega de apoyos de 8 mil pesos para limpieza de viviendas en el Estadio Neza 86, a partir de las 11 de la mañana.
Precisó que los primeros pagos se otorgarán a quienes ya fueron censados, mientras continúan las brigadas levantando registros en la zona afectada.
La gobernadora Delfina Gómez reportó que en Nezahualcóyotl las lluvias dejaron 21 mil familias afectadas, principalmente en las colonias Águilas, Evolución y Vicente Villada.
Indicó que ya se rehabilitó el 92% de las calles dañadas, se entregaron kits de apoyo y se cuenta con el respaldo de CONAGUA, CAEM, Defensa y Bienestar en las labores de auxilio.
El titular de la CONAGUA, Efraín Morales López, informó en la mañanera sobre las afectaciones por las lluvias del 27 de septiembre, que provocaron estragos en la zona oriente de la CDMX y en el Estado de México.
Las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero, además del municipio de Nezahualcóyotl. El nivel del agua superó los 91 mm, lo que obligó a la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno en Nezahualcóyotl.
Para atender la emergencia se desplegaron mil 594 personas, con el apoyo de 58 equipos especializados y 20 pipas. A las 4:20 de la madrugada de hoy quedó desalojada toda el agua, y posteriormente se iniciaron labores de limpieza.
La presidenta atestiguó, mediante videollamada desde Maruata, Michoacán, la inauguración del Hospital IMSS Bienestar Maruata.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que esta obra representó una inversión de 330 millones de pesos, contará con 56 camas y dará atención a más de 50 mil personas.
Inició la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.