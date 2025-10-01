La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de octubre de 2025

La presidenta explicó que el artículo cuarto constitucional busca garantizar el derecho humano al agua, y que la Ley de Aguas Nacionales tiene como propósito fortalecer al Estado mexicano en la rectoría del agua, otorgando herramientas a la CONAGUA.

Señaló que el agua dejará de verse como mercancía, al reconocerse como un bien estratégico de la nación y un derecho humano, siendo el Estado el único responsable de regular su uso.

Indicó que no habrá concesiones a particulares, y las que se otorguen deberán pasar por un análisis técnico de la CONAGUA. Además, se eliminarán los cambios de uso en concesiones, se creará un Registro Nacional del Agua y se incrementarán sanciones y multas para evitar el uso indebido. En casos de robo de agua, se aplicará la extinción de dominio, y se impulsará la tecnificación para reducir el desperdicio.

Finalmente, la mandataria aseguró que esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales es una forma de celebrar el primer año de gobierno, ya que el agua es un recurso de la nación que puede concesionarse, pero no venderse.