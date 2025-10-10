La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 10 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 10 de octubre de 2025
Sobre la tormenta tropical Raymond, indicó, se espera que para el sábado o domingo entre como depresión tropical en Baja California Sur.
En Veracruz, 38 municipios resultaron afectados. En el municipio de Álamos, de manera preliminar, hay 5 mil viviendas afectadas. Por ello se activaron refugios temporales, con 523 personas.
En tanto, en Querétaro, cinco municipios resultaron afectados. En San Luis Potosí , 11 municipios resultaron afectados. Se habilitaron cuatro albergues para la atención de población.
En Puebla, 26 municipios resultaron afectados. Un refugio temporal se activo, donde dos personas acudieron.
Sheinbaum tuvo un enlace con la titular , Laura Velázquez Alzúa, quien habló de las afectaciones que se registraron ayer por las lluvias, que se presentaron en 31 de entidades, solo Baja California Sur fue la que no registró precipitaciones.
Indicó que los estados que más resultaron afectados fueron: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.
Debido a las afectaciones por estas lluvias, dos personas fallecieron, una en Pinal de Amoles, Querétaro, y otra en Papantla, Veracruz.
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán durante la mañanera:
– Claudia Curiel, secretaria de Cultura,
– Marina Núñez
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.