En Veracruz, 38 municipios resultaron afectados. En el municipio de Álamos, de manera preliminar, hay 5 mil viviendas afectadas. Por ello se activaron refugios temporales, con 523 personas.

En tanto, en Querétaro, cinco municipios resultaron afectados. En San Luis Potosí , 11 municipios resultaron afectados. Se habilitaron cuatro albergues para la atención de población.

En Puebla, 26 municipios resultaron afectados. Un refugio temporal se activo, donde dos personas acudieron.