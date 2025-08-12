Sobre los casos de Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, quienes llevan procesos en Estados Unidos por sus actividades ilícitas, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo sorprenderse por cómo son llevados a cabo estos y otros casos, dado que el gobierno estadounidense dice estar en contra de los delincuentes y luego hacen pactos con ellos.

Sostuvo que al Gobierno de México lo único que le corresponde hacer es esperar los resultados que se den sobre estos y otros procesos en contra de criminales mexicanos.