La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 12 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 12 de agosto de 2025
Sobre los casos de Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero, quienes llevan procesos en Estados Unidos por sus actividades ilícitas, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo sorprenderse por cómo son llevados a cabo estos y otros casos, dado que el gobierno estadounidense dice estar en contra de los delincuentes y luego hacen pactos con ellos.
Sostuvo que al Gobierno de México lo único que le corresponde hacer es esperar los resultados que se den sobre estos y otros procesos en contra de criminales mexicanos.
El funcionario federal señaló que parte de la estrategia en materia de seguridad es combatir el fentanilo, una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Recordó que octubre de 2024 registró 184 homicidios dolosos, posteriormente hubo una disminución a inicios del 2025, sin embargo, mayo y junio presentaron una alza por dos hechos en específico, pero julio logró revertir eso al reportar una disminución.
Sobre la violencia que azota en Sinaloa, que el pasado fin de semana registró más de una docena de homicidios, García Harfuch indicó que se presentaron dos eventos en los que se localizaron ocho cuerpos en el municipio de Concordia y cuatro más en Navolato.
En su intervención en la mañanera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habló sobre las detenciones más importantes en los últimos meses a nivel federal.
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó que la estrategia de seguridad del gobierno federal incluye acciones enfocadas en las causas que generan violencia.
Agregó que el objetivo del Gobierno Federal es ofrecer alternativas de desarrollo mediante ferias de empleo Jornadas por la Paz en todo el país y la instalación de 32 mesas estatales de coordinación.
Sobre el el programa de canje de armas, indicó que del 10 de enero y el 11 de agosto de 2025 se ha permitido intercambiar 5 mil 87 armas de fuego.
En el caso de robo a vehículo, haciendo una comparativa de 2018 a 2025, se registró una reducción del 46.7%. Mientras que en el robo a transportistas con violencia, en el mismo periodo, se reportó una disminución del 54.4%.
El comportamiento anual de los delitos de alto impacto, comparando cifras de los últimos ocho años, señala que en enero de 2018 se presentaba un promedio diario de 969.4, mientras que en julio de 2025 se registró un promedio de 535, destacando una reducción de 44.8%.
En el caso de delitos de alto impacto, el reporte presentó datos de julio de 2024 a julio de 2025, destacando una reducción del 20.8% del promedio diario con respecto a octubre, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De septiembre de 2024 a julio de 2025, precisó, 23 estados presentaron disminución en los casos de homicidios dolosos, siendo los más destacados: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Baja California y Tabasco.
En tanto, solo en el mes de julio de 2025, los estados que más homicidios dolosos presentaron son: Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Jalisco, concentrando el 50.7% a nivel nacional.
Los estados que más homicidios dolosos registraron de enero a julio de 2025 son: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán, concentrando el 51.5% de casos a nivel nacional.
Julio de 2025 resultó ser el que menos registró casos de homicidios dolosos en los últimos 10 años.
En tanto, de enero a julio de los últimos nueve años, el de 2025 también destacó por ser el que menos casos de homicidios dolosos presentó.
Precisó que en septiembre se registraba un promedio diario de 86.9% en homicidios dolosos, mientras que en julio de 2025 se reportó un promedio diario de 64.9%, lo que representa una reducción de 22 homicidios diarios menos.
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer el reporte de la incidencia delictiva con cifras al 31 de julio de 2025.
Indicó que de septiembre de 2024 a julio de 2025 hay un descenso del 25-3% del promedio diario de víctimas homicidios dolosos.
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe de datos sobre homicidios dolosos
– Informe sobre resultados en materia de seguridad con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México
– Preguntas
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.