La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 13 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 13 de octubre de 2025
En su intervención en la mañanera, el secretario Raymundo Pedro Morales
En su intervención en la mañanera, el secretario Ricardo Treviño habló sobre la aplicación del Plan DN-III-E en Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla.
Indicó que se desplegaron un total de 7 mil 347 efectivos: 4 mil 717 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 2 mil 630 de la Guardia Nacional (GN).
Agregó que en Veracruz hubo daños en 40 municipios, de los cuales 22 tuvieron los mayores efectos. El reporte de decesos es de 29 personas y aún siguen sin ser localizadas 18.
En Puebla se tiene el reporte de 23 municipios afectados, de los cuales 17 son los que tienen las mayores afectaciones. Hay, hasta el momento, 13 muertos y cuatro desaparecidos.
En Hidalgo, 28 municipios fueron afectados, 23 de ellos con severas afectaciones. Hay, por el momento, 21 fallecidos y 41 personas sin ser localizadas.
En tanto, en San Luis Potosí se registraron 12 municipios afectados, dos de ellos los más severos. Sin decesos y sin desaparecidos.
Por último, Querétaro registra ocho municipios afectados, dos de ellos los más severos. El saldo, hasta el momento, es de una persona fallecida y sin desaparecidos.
Mediante un enlace, Laura Velázquez habló sobre las lluvias registradas del 6 al 9 de octubre en gran parte de la República Mexicana y que dejó severas afectaciones en cinco entidades: Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.
Las lluvias del 8 de octubre fueron las que dejaron más estragos, pues se reportaron 280 mm en Veracruz y 286 mm en Puebla.
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:
– Sobre las lluvias que afectaron sustancialmente a cinco entidades
– Laura Velázquez, coordinadora general de Protección Civil, sobre las afectaciones en los municipios por las lluvias
– Ricardo Treviño Trejo, titular de la Sedena, sobre las acciones implementados por las afectaciones que dejaron las lluvias en cinco entidades
– Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar, sobre las acciones implementados por las afectaciones que dejaron las lluvias en cinco entidades
– Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sobre las carreteras y sus afectaciones
– Emilia Esther Calleja, titular CFE, sobre el avance del restablecimiento del servicio de luz eléctrica en los municipios afectados por lluvias
– David Kershenobich, secretario de Salud, para hablar sobre las acciones en materia de salud en las zonas afectadas por las lluvias
– Adriana Montiel, secretaria del Bienestar, sobre el censo que se realizará en las zonas afectadas por las lluvias
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.