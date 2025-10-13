Agregó que en Veracruz hubo daños en 40 municipios, de los cuales 22 tuvieron los mayores efectos. El reporte de decesos es de 29 personas y aún siguen sin ser localizadas 18.

En Puebla se tiene el reporte de 23 municipios afectados, de los cuales 17 son los que tienen las mayores afectaciones. Hay, hasta el momento, 13 muertos y cuatro desaparecidos.

En Hidalgo, 28 municipios fueron afectados, 23 de ellos con severas afectaciones. Hay, por el momento, 21 fallecidos y 41 personas sin ser localizadas.

En tanto, en San Luis Potosí se registraron 12 municipios afectados, dos de ellos los más severos. Sin decesos y sin desaparecidos.

Por último, Querétaro registra ocho municipios afectados, dos de ellos los más severos. El saldo, hasta el momento, es de una persona fallecida y sin desaparecidos.