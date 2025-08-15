Al ser cuestionada por las declaraciones del presidente Donald Trump de que él manda sobre las decisiones de Canadá y México, la mandataria federal reiteró que “él único que manda en México es el pueblo”.

Sobre el despliegue de fuerzas armadas en el mar del Caribe, precisó que la Secretaría de Marina dio a conocer información en la reunión del Gabinete de Seguridad.

La titular del Ejecutivo adelantó que la próxima semana se darán a conocer avances sobre las acusaciones del gobierno estadounidense de actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Precisó que los contratos no se llevaron a cabo.