La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 15 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 15 de agosto de 2025
Al ser cuestionada sobre las actividades que realizará este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que primero tendrá la reunión bilateral con Guatemala.
Referente al desabasto de combustible en algunas entidades del país, Sheinbaum Pardo negó esa información. Aseguró que se trata de un tema de transporte.
Al ser cuestionada por las declaraciones del presidente Donald Trump de que él manda sobre las decisiones de Canadá y México, la mandataria federal reiteró que “él único que manda en México es el pueblo”.
Sobre el despliegue de fuerzas armadas en el mar del Caribe, precisó que la Secretaría de Marina dio a conocer información en la reunión del Gabinete de Seguridad.
La titular del Ejecutivo adelantó que la próxima semana se darán a conocer avances sobre las acusaciones del gobierno estadounidense de actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Precisó que los contratos no se llevaron a cabo.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción del más del 60% en homicidios dolosos en Quintana Roo. También que la inversión privada que llega a la entidad, así como la inversión del Gobierno Federal, como el puente vehicular en Cancún.
Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, habló sobre los trabajos en la entidad.
Referente al Programa Nacional de Vivienda, indicó que la meta es de un millón 200 mil viviendas. Sobre Quintana Roo, se ha iniciado la construcción de 8 mil 128 viviendas. Antes de finalizar el año, se firmarán contratos para construir 30 mil viviendas más. Para el próximo año se prevé la construcción de 40 mil más.
En tatno, Jesús Esteva habló sobre los avances del puente vehicular de Cancún. Precisó que entre sus características están: 11.2 kilómetros de longitud, está en cinco zonas: zona lagunar, zona terrestre, manglar, dos entronques y puente metálico.
Avance del 85%. Concluirá en diciembre de 2025. Su inversión es del 8 mil 600 millones de pesos.
Durante su intervención en la mañanera, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo habló sobre los avances en la entidad.
Señaló que la entidad continua consolidándose para la inversión privada., Durante 2024, se registraron 15 nuevos centros de hospedaje. Mientras que en 2025, se sumaron cuatro nuevos centros.
La proyección del segundo semestre del 2025 y al 2026, se estima la incorporación de 23 centros nuevos de hospedaje. Once abrirán antes de concluir este año.
Destacó la reducción de la incidencia delictiva en 61% en el último año. El robo a transeúnte, en 22%; robo de vehículo, 8%; y robo a comercio, 6%.
En el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, se detuvieron en la entidad a 214 extorsionadores.
En Playa del Carmen, se detuvo a María José, alias Lorena, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum.
En otros municipios se detuvieron a cinco personas más en operativos realizados en diferentes puntos.
Agregó que en el municipio de Benito Juárez se desplegaron 11 operativos. Se detuvo 28 personas, aseguraron más de 200 kilos de droga, 22 armas de fuego y se rescataron a 20 mujeres víctimas de trata de personas.
Se detuvo a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el tráfico de armas de fuego. A su vez, 13 integrantes del Cártel de Pacífico fueron detenidos en el mismo municipio.
Durante su intervención en la mañanera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer los resultados en materia de seguridad en la entidad.
Indicó que del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, se aseguraron mil 300 kilos de droga, se detuvieron a 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto. La Fiscalía de Quintana Roo ha vinculado al más de 90%, además de mil sentencias condenatorias. Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6 mil 200 cartuchos y cientos de cargadores.
En el municipio de Benito Juárez, de julio de 2024 a julio de 2025, hubo una reducción del 70.% en el promedio diario de homicidios dolosos.
Referente a los delitos de alto impacto en la entidad, de octubre de 2024 a julio de 2025, se registró una reducción del 29.2% en el promedio diario.
Durante su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa habló sobre la estrategia de seguridad en Quintana Roo.
Destacó que desde septiembre de 2024 a julio de 2025 hubo una reducción de 61.3% en el promedio diario de homicidios dolosos.
Julio de 2025 es el mes más bajo en homicidios dolosos desde 2016.
