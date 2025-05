Sheinbaum Pardo resalta “la buena relación y comunicación” que hay con el Gobierno de Estados Unidos y en particular, con el presidente Donald Trump. “La ley de seguridad nacional así lo estipula”, que no pueden interferir autoridades extranjeras en nuestro país. Asegura que las fotos dadas a conocer por la Embajada de Estados Unidos en México, “no corresponden a operativos realizados y no les gusta que digamos que vamos a defender la soberanía”.