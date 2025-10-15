La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 15 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 15 de octubre de 2025
La presidenta explicó que la Ley de Amparo aprobada por el Congreso retoma la propuesta original de la Federación.
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya cuenta con jurisprudencia que define qué procedimientos se rigen por la nueva legislación y cuáles deben seguir bajo la ley anterior.
Precisó que esta interpretación quedó plasmada en el artículo transitorio de la reforma aprobada.
Sheinbaum aclaró que, respecto a los 192 estudiantes presuntamente desaparecidos de la Universidad Veracruzana, únicamente se tiene registro confirmado de dos casos.
Pidió a los familiares y autoridades locales usar la línea 079 para reportar cualquier situación derivada de las condiciones climatológicas que afectan la región.
La jefa del Ejecutivo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió el FONDEN con una deuda superior a 13 mil millones de pesos.
Explicó que actualmente hay recursos suficientes para atender emergencias, apoyar a las personas damnificadas y avanzar en los trabajos de reconstrucción.
Destacó que antes el FONDEN era burocrático, lento y con altos niveles de corrupción, además de que “solo tenía deudas, no dinero”.
Precisó que para este año se cuenta con una partida de 19 mil millones de pesos destinada a la atención de desastres naturales y situaciones de emergencia.
Menciona a Carlos Slim, cuando un reportero le pregunta expresamente si el ingeniero le ofreció apoyo en maquinaria, ella afirma y complementa “sí, el ingeniero Slim pero muchísimos empresarios de la construcción”.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se registró una persona más fallecida en el estado de Hidalgo a consecuencia de las recientes lluvias.
Indicó que se está creando un micrositio de información pública para transparentar los datos relacionados con los afectados y las acciones de atención.
Además, señaló que se han localizado 103 personas y que por la tarde se ofrecerá un informe actualizado sobre las víctimas y las labores de búsqueda.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento se han censado 13 mil 377 viviendas afectadas por las lluvias recientes. El registro avanza de la siguiente manera:
Hidalgo: 880 viviendas
Querétaro: 456 viviendas
Puebla: 3 mil 383 viviendas
El censo es realizado por servidoras y servidores públicos federales, con el propósito de identificar los daños y canalizar los apoyos correspondientes a las familias damnificadas.
Desde Palacio Nacional durante la mañanera, se informó sobre el avance en la atención a las afectaciones por lluvias en el suministro eléctrico.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un 92% de avance en el restablecimiento del servicio, tras atender a 21 mil 914 usuarios afectados en distintos estados. Las principales afectaciones se concentraron en:
Hidalgo: 8 mil 344 usuarios afectados
Veracruz: 10 mil 471 usuarios
Puebla: 2 mil 942 usuarios
Querétaro: 157 usuarios
La CFE mantiene brigadas desplegadas para lograr el restablecimiento total en las próximas horas.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre el establecimiento de un puente aéreo en Hidalgo para distribuir ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.
Las operaciones se realizan desde el Aeropuerto de Pachuca hacia los municipios de Zimapán y Zacualtipán.
Explicó que se tiene previsto distribuir al menos 4 mil 872 despensas, aunque la cifra podría aumentar, ya que se espera que cada helicóptero realice hasta ocho vuelos diarios, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
El general secretario Trevilla Trejo, informó que en la aplicación del Plan DN-III-E participaron 8 mil 389 elementos entre el 9 y el 14 de octubre.
Durante ese periodo se evacuaron 344 personas —198 por vía aérea, 12 por lancha y 135 por tierra—. Además, se entregaron 75 mil 387 despensas, 181 mil litros de agua embotellada y 44 mil raciones calientes.
También se habilitaron 92 albergues que alojaron a 4 mil 372 personas, se atendieron 3 mil viviendas y 72 escuelas, y se retiraron 74 mil metros cúbicos de piedras y tierra, así como 74 mil metros cúbicos de desechos en labores de limpieza en calles y avenidas.
Raymundo Morales Ángeles informa sobre el despliegue de elementos de la Marina en los estados con mayores afectaciones por lluvia.
Anuncia que en Hidalgo se instalarán tres puentes aéreos, es en este estado donde se encuentra el mayor número de comunidades aisladas.
Al 14 de octubre habla de las personas evacuadas y cómo avanza la limpieza de las zonas más afectadas.
También habla del despliegue de unidades para el apoyo
El general Ricardo Trevilla Trejo Informa sobre la aplicación del Plan DN-III en los cinco estados afectados por las lluvias, confirma que hasta el momento se han desplegado más de 8 mil soldados.
Inicia conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se seguirá informando sobre los avances en los estados afectados por las lluvias.