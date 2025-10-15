La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de octubre de 2025

La presidenta explicó que la Ley de Amparo aprobada por el Congreso retoma la propuesta original de la Federación.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya cuenta con jurisprudencia que define qué procedimientos se rigen por la nueva legislación y cuáles deben seguir bajo la ley anterior.

Precisó que esta interpretación quedó plasmada en el artículo transitorio de la reforma aprobada.