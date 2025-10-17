La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 17 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 17 de octubre de 2025
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez presentó las donaciones que los gobiernos de las entidades han enviado a los cinco estados afectados por las lluvias.
La gobernadora de Rocío Nahle, de Veracruz, indicó que hay tres cabeceras municipales y 37 comunidades incomunicadas. Se tienen 50 refugios temporales, donde hay 4 mil 768 personas.
El gobernador Julio Menchaca, de Hidalgo, mencionó que de los 28 municipios con localidades incomunicadas, se reducen a 20. Destacó que de las 49 personas reportadas como desaparecidas, la cifra disminuyó a 29.
El gobernador Alejandro Armenta, de Puebla, indicó que se pasó de 77 comunidades incomunicadas a solo 13. Precisó que la cifra de muertos se mantiene en 18, mientras que hay cinco personas aún sin ser localizadas.
El gobernador Mauricio Kuri, de Querétaro, señaló que hay todavía ocho municipios afectados. Hay caminos municipales con afectaciones y 32 escuelas con daños estructurales.
El gobernador Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, señaló que no hay localidades incomunicadas, se entregaron 50 mil 784 despensas, 17 mil 457 paquetes de limpieza, hay 50 brigadas médicas atendiendo, con mil 571 atenciones médicas.
Destacó que posiblemente en las próximas horas la entidad podrá salir de la contingencia.
También de manera remota, Emilia Esther Calleja informó que hay un 95.4% en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en las entidades afectadas por las lluvias.
En las últimas 24 horas se logró que 7 mil 330 usuarios volvieran a tener energía eléctrica. Agregó que aún hay 12 mil 370 usuarios en proceso de restablecimiento: 6 mil 593 en Hidalgo, 3 mil 98 en Veracruz y 2 mil 679 en Puebla. Destacó que en Querétaro todos los usuarios ya cuentan con el servicio, mientras que en San Luis Potosí no sufrieron afectaciones.
De manera remota, Ariadna Montiel presentó los avances del Censo del Bienestar en las entidades afectadas por las lluvias.
Indicó que, hasta el 16 de octubre, se han censado a 72 municipios: 13 en Veracruz, 22 en Hidalgo, 19 en Puebla, ocho en Querétaro y 10 en San Luis Potosí.
En estos municipios, se han censado un total de 38 mil 871 viviendas: 24 mil 525 en Veracruz, 6 mil 335 en Puebla, 4 mil 956 en San Luis Potosí, 2 mil 64 en Hidalgo y 992 en Querétaro.
Preciso, además, que hay más de 3 mil 500 servidores de la nación trabajando y se espera que para el fin de semana sean más de 5 mil para poder avanzar con mayor rapidez en las labores de censo.
En su intervención en la mañanera, Raymundo Morales indicó que por parte de la Secretaría de la Marina están desplegados 4 mil 519 elementos en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.
En su intervención en la mañanera, Ricardo Treviño indicó que 8 mil 389 elementos están desplegados en los cinco estados afectados por las lluvias de la semana pasada. 5 mil 91 pertenecen al Ejército, 3 mil 130 de la Guardia Nacional y 168 de las Fuerzas Armadas.
El funcionario indicó que en Hidalgo, de los 309 caminos, 131 ya están abiertos, 90 se encuentran abiertos parcialmente y 88 siguen cerrados.
En Puebla, de los 51 caminos, nueve están abiertos, 14 parcialmente abiertos y 28 aún cerrados.
En Querétaro, de los 38 caminos, 18 están abiertos, 19 se encuentran parcialmente abiertos y solo uno está cerrado.
En San Luis Potosí, los 18 caminos que hay, todos están abiertos.
En Veracruz, el estado más afectado, de los 45 caminos, 30 están abiertos, nueve están parcialmente abiertos y seis aún se encuentran cerrados.
En su intervención en la mañanera, Jesús Esteva indicó que del 14 al 17 de octubre se pasó de 288 localidades incomunicadas a 117, lo que significa un avance de 161.
Precisó que se lanzó la operación del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, que permite registrar incidencias directamente desde dispositivos móviles, garantizando la recolección de datos técnicos y su gestión en el sistema de información geográfica.
Posteriormente, dijo, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, hablará sobre las leyes contra la extorsión que se enviarán hoy al Congreso de la Unión.
La mandataria federal indicó que primero se darán a conocer los avances que hay en las cinco entidades afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada.
Para ello, están presentes y de manera remota: Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Ricardo Treviño Trejo, secretario de Defensa Nacional (Sedena); Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar); Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob); Emilia Esther Calleja, directora de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE); Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; así como los cinco gobernadores de las entidades afectadas.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.