De manera remota, Ariadna Montiel presentó los avances del Censo del Bienestar en las entidades afectadas por las lluvias.

Indicó que, hasta el 16 de octubre, se han censado a 72 municipios: 13 en Veracruz, 22 en Hidalgo, 19 en Puebla, ocho en Querétaro y 10 en San Luis Potosí.

En estos municipios, se han censado un total de 38 mil 871 viviendas: 24 mil 525 en Veracruz, 6 mil 335 en Puebla, 4 mil 956 en San Luis Potosí, 2 mil 64 en Hidalgo y 992 en Querétaro.

Preciso, además, que hay más de 3 mil 500 servidores de la nación trabajando y se espera que para el fin de semana sean más de 5 mil para poder avanzar con mayor rapidez en las labores de censo.