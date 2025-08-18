La mañanera de Claudia Sheinbaum, 18 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 18 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 18 de agosto de 2025
Durante su intervención en la mañanera, Edna Montiel habló sobre los avances del programa Vivienda para el Bienestar.
También hizo hincapié en que cada dos meses se abre el registro para la Pensión Adultos Mayores. Señaló que el registro está abierto desde este lunes 18 de agosto hasta el 30 de agosto. Compartió, a su vez, el calendario oficial para el registro, que estará disponible de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.
Precisó que hasta el 17 de agosto, hay inscritas 1 millón 416 mil 598. Se tiene estimada una meta de 3 millones 226 mil 573 mujeres inscritas para finales de agosto.
Recordó que desde el 1 de agosto y hasta el 30 de agosto está abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar.
Durante su intervención en la mañanera, la secretaria del Bienestar destacó los avances de la Pensión Mujeres Bienestar. Indicó que hay un millón 2 mil 58 mujeres de 63 y 64 años, mientras que población femenina de 60, 61 y 62 años hay registradas, hasta el momento, 2 millones 224 mil 515. Esto es un total de 3 millones 225 mil 573.
Por último, dio a conocer algunos consejos para los consumidores a la hora de comprar gasolina y productos de la canasta básica.
Escalante puntualizó que el operativo especial “Regreso a Clases 2025”se realizará hasta el 31 de agosto. Indicó que se llevarán a cabo recorridos de vigilancia y se orientará a las personas consumidoras sobre sus derechos.
El funcionario federal presentó también los precios promedios de la gasolina y la canasta básica.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante presentó cuáles son las remesadoras que son las mejores opciones para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México. Destacó que Finabien se coloca en el primer lugar.
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:
– Profeco, con la sección “Quién es Quién en Los Precios”, en la que dará a conocer los costos promedio de la gasolina y la canasta básica, así como recomendaciones para la ciudadanía
– Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, sobre el avance del registro de Pensión Mujeres Bienestar
– Avances sobre el Programa de Vivienda
– Sección Humanismo mexicano
Sheinbaum inició la mañanera recordando la reunión que sostuvo con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, y los temas que se abordaron con ellos.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.