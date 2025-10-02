La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 2 de octubre de 2025.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 2 de octubre de 2025
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Arranca recordando lo publicado en el DOF el 2 de octubre 2024, en relación a lo ocurrido en la misma fecha pero en 1968.