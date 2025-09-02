La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de septiembre de 2025

Sobre la relación de México con Estados Unidos y la visita de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, la presidenta comentó que se trabaja desde hace meses en un entendimiento entre ambas razones para resolver problemas de seguridad en el entendido de que cada nación actúe en su territorio.

Comentó que más que un acuerdo, es un entendimiento y enfatizó que México no acepta injerencismo ni violación a “nuestro territorio, sencillamente es una colaboración entre naciones e igualdad de circunstancias”.