La mañanera de Claudia Sheinbaum, 2 de septiembre de 2025
Sobre la relación de México con Estados Unidos y la visita de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, la presidenta comentó que se trabaja desde hace meses en un entendimiento entre ambas razones para resolver problemas de seguridad en el entendido de que cada nación actúe en su territorio.
Comentó que más que un acuerdo, es un entendimiento y enfatizó que México no acepta injerencismo ni violación a “nuestro territorio, sencillamente es una colaboración entre naciones e igualdad de circunstancias”.
Sobre la nueva era del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheibaum señaló que se trata de “una transformación muy profunda. No hay ninguna transformación en el mundo, se trata de que todas los que forman parte y todos los que forman parte respondan a la gente, no a un interés particular, que no se corrompan”.
La mandataria agregó que “va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el sólo hecho de ser elegidos con el pueblo. Tienen un reto, demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir”.
Autoridades de salud informaron sobre el panorama del sarampión en el país, destacando:
* 4 mil 353 casos confirmados hasta el momento
* 17 muertos
* El 95% de los casos están concentrados en Chihuahua
David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, informó que debe disminuirse el consumo de bebidas azucaradas para poder alcanzar un buen estado de salud.
Indicó que los niños menores de dos años tienen más posibilidades de consumirlas, si los adultos de su hogar lo hacen. Por este motivo, se debe enfocar la campaña en ellos.
