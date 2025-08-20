La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de agosto de 2025

| 07:41 | Benell Cortés | Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 20 de agosto de 2025.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 20 de agosto de 2025

El general Óscar David Lozano Águila informó sobre el accidente en el Tren Maya ocurrido ayer en Izamal, Yucatán. Explicó que el percance ya se investiga para determinar sus causas y garantizar la seguridad en el servicio.

Foto: Captura

Inició conferencia “mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

