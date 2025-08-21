La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 21 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 21 de agosto de 2025
Asegura que al procurar la redes de transmisión se mejora el tiempo de respuesta ante desastres naturales, entre otras cualidades. Pero se reforzarán destinando una inversión de 8 mil 167 millones de dólares, para construir 265 nuevas líneas estratégicas y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas.
Luz Elena González Escobar habla del proyecto de sistema de transmisión.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se presentará el programa de Inversión en Transmisión.
Previo a ello la presidenta presenta datos del segundo trimestre de 2025 “Es histórica, ni los aranceles pudieron, son 34 mil 265 millones de dólares en inversión extranjera”. Descarta que haya inflación debido al aumento del salario mínimo. “El modelo de la 4T genera inversión, no sólo reduce la pobreza”, enfatiza.