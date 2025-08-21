Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se presentará el programa de Inversión en Transmisión.

Previo a ello la presidenta presenta datos del segundo trimestre de 2025 “Es histórica, ni los aranceles pudieron, son 34 mil 265 millones de dólares en inversión extranjera”. Descarta que haya inflación debido al aumento del salario mínimo. “El modelo de la 4T genera inversión, no sólo reduce la pobreza”, enfatiza.