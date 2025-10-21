La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 21 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 21 de octubre de 2025
Sostuvo que, hasta el momento, se tiene el avance de un millón 305 mil 431 cirugías ya realizadas, lo que representa un 65% con respecto a la meta anual de dos millones 20 mil 275. En tanto, se tienen contabilizadas 22.6 millones de consultas de especialidad, lo que representa un avance del 73% con respecto a la meta anual de 30 millones 681 mil 900. Por último, indicó, se tiene el reporte de 81.6 millones de consultas de medicina familiar, lo que representa un avance del 81% con respecto a la meta anual de 100 millones 11 mil 24.
En su intervención en la mañanera, Zoé Robledo habló sobre la Estrategia 230-100, que busca llevar a cabo 2 millones de cirugías en 2025 y así atender el rezago de atención quirúrgica, así como 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el modelo universal para la atención del cáncer de mama tendrá un costo aproximado de ocho mil millones de pesos, financiado a partes iguales por el IMSS y por el Gobierno de México, a través del ISSSTE y del IMSS Bienestar.
La implementación, sostuvo, tomará entre año y medio y dos años, con la expectativa de que para 2027 se logre una reducción considerable en la mortalidad de esta enfermedad.
Explicó, a su vez, que esta estrategia busca garantizar cobertura nacional y acelerar el acceso a tratamientos como cirugía, quimioterapia y radioterapia. Agregó que con estas acciones se pretende mejorar significativamente la detección y atención del cáncer de mama en el país.
Agregó que actualmente hay 655 mastógrafos en 640 hospitales que atienden el cáncer de mama. Sostuvo que se ampliará la capacidad a mil mastógrafos, mil ultrasonidos así como insumos y reactivos. Habrá 20 centros de diagnóstico con personal de imagen y patología. Además se sumarán 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para la mujer, uno por entidad federativa.
Se estima que para 2026 habrá un total de mil 656 mastógrafos, con lo que se podrán realizar un total de 8.9 millones de mastografías anualmente, es decir, 34 mil 327 al día en todo el día, lo que da 21 estudios por equipo en promedio.
En su intervención en la mañanera, David Kershenobich presentó el Modelo de Atención Universal del Cáncer de Mama. Precisó que esta enfermedad es la principal causa de muerte en las mujeres y agregó que cada 60 minutos una mujer pierde la vida por el cáncer de mama.
Para atender esta enfermedad, el modelo establece cinco estrategias:
*Promoción: campañas educativas
*Prevención de factores de riesgo: obesidad sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo
*Detección oportuna: autoexploración mamaria a partir de los 20 años y mastografía bianual a mujeres mayores de 40 años
*Diagnóstico: toma de biopsia
*Tratamiento: cirugía, quimioterapia y radioterapia
Respecto a la atención del servicio de energía eléctrica, indicó, que hay un avance del 96.6% en Hidalgo, 99.6% en Puebla, 99.9% en Veracruz, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí ya están al 100%.
Sobre la atención respecto a los planteles escolares, se han atendido 116 de 213 en Hidalgo, 228 de 469 en Puebla, 84 de 102 en Querétaro, 80 de 102 en San Luis Potosí y 297 de 411 en Veracruz, dando un total de 805 escuelas atendidas de mil 297.
En su intervención en la mañanera, Laura Velázquez, coordinadora general de Protección Civil, indicó que hay 112 localidades incomunicadas en las cinco entidades afectadas: 74 en Hidalgo, siete en Puebla y 31 en Veracruz, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí ya no cuentan con ninguna.
Precisó que en Hidalgo hay 10 localidades donde no se ha podido tener acceso terrestre y aéreo, pero se prevé que este martes se logre.
Previo a que el Gabinete de Salud del Gobierno de México para hablar sobre el cáncer de mama, la Coordinación General de Protección Civil habló sobre los avances en la atención de la emergencia por las afectaciones de las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potos
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:
*El Gabinete de Salud, a través de la Secretaría de Salud, para presentar el Modelo de Atención Universal del Cáncer de Mama
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
