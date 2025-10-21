La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el modelo universal para la atención del cáncer de mama tendrá un costo aproximado de ocho mil millones de pesos, financiado a partes iguales por el IMSS y por el Gobierno de México, a través del ISSSTE y del IMSS Bienestar.

La implementación, sostuvo, tomará entre año y medio y dos años, con la expectativa de que para 2027 se logre una reducción considerable en la mortalidad de esta enfermedad.