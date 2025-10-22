La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de octubre de 2025

| 07:51 | Mario Alberto Ostos Chávez | Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 22 de octubre de 2025.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 22 de octubre de 2025

Andrés Lajous ofrece avances en el programa de Trenes de Pasajeros, explica que en este momento va en la Fase 2, es decir, en estudios para su rehabilitación.

Explica que continúan en labores de apoyo para los cinco estados afectados en el que participan casi 53 mil elementos de las distintas dependencias gubernamentales:

Agrega que se censaron 85 mil 221 viviendas para conocer daños.

Jesús Esteva, titular de la SICT, informa un avance que supera el 70% de unidades que ya tienen paso. “Son 195 de 288”, asegura.

El tema central de hoy será el avance en trenes y desarrollo ferroviario.

Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

