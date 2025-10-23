La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 23 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 23 de octubre de 2025
Entre los nombres de los autores, destacan Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Fabricio Mejía Madrid, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Sergio Ramírez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito, entre otros.
Son 27 libros los que integran la lista inicial que se entregarán en Colombia y Paraguay, entre otros que sumarán “cerca de 14 países… que abrirán cajas este 17 de diciembre”.
Paco Ignacio Taibo II, presidente del Fondo de Cultura Económica, habla de la culminación del proceso de fomento a la lectura. “Se regalarán 2 millones de libros gratuitos a toda América Latina”, dice.
Sheinbaum Pardo, en su oportunidad recuerda que comenzó la dispersión de apoyos ayer 22 de octubre.
Por último, informa también sobre los elementos de las diversas dependencias que atienden la emergencia
Respecto al censo, avanza de la siguiente manera con 89 mil 897
Inicia conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Arranca con la actualización en avances en la atención a la emergencia.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.