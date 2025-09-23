La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 23 de septiembre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 23 de septiembre de 2025
Svarch presenta aciones realizadas por el IMSS-Bienestar e n atención a las personas afectadas en el accidente en el Puente de la Concordia. Se han atendido 47 pacientes en las distintas Unidades de Salud, se han concentrado a las más afectadas en el Ruben Leñero, especialista en quemaduras.
Durante los siguientes días se abastecerán 8 mil 342 Centros de Salud, donde se entregarán 9 mil 632 kits de medicamentos, por medio de mil 185 Rutas de la Salud.
Informa que desde ayer inició la segunda etapa de dispersiónd e medicamentos.
Alejandro Svarch, titular de IMSS-Bienestar señala que arranca la segunda dispersión de medicamentos, con ello buscan garantizar el abasto de los insumos necesarios para atender a pacientes en todo el país.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El tema de hoy es Salud, se abordarán avances en el programa Rutas de la Salud, entre otros.