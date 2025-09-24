La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de septiembre de 2025

Efraín Morales, adelanta que se presentarán dos iniciativas de reformas; la primera en el artículo cuarto constitucional que tiene que ver con el derecho humano al agua y también establecer la competencias en los niveles de gobierno y la Ley de Aguas Nacionales, irán al legislativo un paquete de reformas que son resultado de 13 foros de discusión y tiene por finalidad fortalecer la autoridad del agua, entre los principales cambios se buscará:

1. Regular el esquema de transmisiones para que no haya tratos entre particulares (sin vender título de concesión y evitar los mercados negros)

2. Un nuevo capítulo de delitos hídricos, con penas que inhiban las acciones que puede llegar a penas económicas