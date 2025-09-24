La mañanera de Claudia Sheinbaum, 24 de septiembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 24 de septiembre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 24 de septiembre de 2025
Cuestionada sobre los nuevos casos de Gusano Barrenador, la mandataria asegura que se están detectando y tomando las medidas necesarias para frenar la proliferación de la larva.
Sheinbaum insiste en que la Ley de aguas era ya un pendiente que se tenía desde 2012. “El agua que no se use debe regresar al estado mexicano para que nuevamente pueda ser concesionada”, explica.
Un funcionario de de Conagua, asegura que ya se revisa el catálogo de multas y afirma que los delitos hídricos podrían alcanzar que hay sanciones de hasta 26 mil UMAS, mas o menos de 2 millones 800 mil pesos. La más baja son 260 UMAS, la propuesta es que sea como mínimo de 50 mil UMAS .
Sheinbaum Pardo, por su parte, detalla que será el lunes cuando se entreguen estas reformas constitucionales y a la Ley de Aguas respectivamente.
Efraín Morales, adelanta que se presentarán dos iniciativas de reformas; la primera en el artículo cuarto constitucional que tiene que ver con el derecho humano al agua y también establecer la competencias en los niveles de gobierno y la Ley de Aguas Nacionales, irán al legislativo un paquete de reformas que son resultado de 13 foros de discusión y tiene por finalidad fortalecer la autoridad del agua, entre los principales cambios se buscará:
1. Regular el esquema de transmisiones para que no haya tratos entre particulares (sin vender título de concesión y evitar los mercados negros)
2. Un nuevo capítulo de delitos hídricos, con penas que inhiban las acciones que puede llegar a penas económicas
Las acciones complementarias para el ordenamiento de concesiones se centra en algunos puntos específicos de los siete que se dieron a conocer anteriormente:
Hace la distinción entre robo o despojo de agua y remoción de un título otorgado. El primero se da cuando se hacen pozos clandestinos, cuando se extrae agua sin ningún título. Asegura que, sin grandes construcciones se pueden llenar hasta 300 pipas.
Comenta también que han identificado diversos títulos duplicados “un mismo título es usado pro dos personas, pero logramos identificart los que son falsos porque no tienen la cadena de custodia”.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector en Conagua, especifica sobre los títulos otorgados a particulares pero que dan un uso no residencial al agua.
Explica también el tipo de títulos que existen, como el Agrícola, que no paga agua por producir alimento. Afirma que en una revisión se encontró que muchos títulos otorgados con finalidad alimenticia o agrícola, en realidad se comportan como balnearos, campos de golf o desarrollos industriales.
Comenta que ya se ha logrado desprivatizar 4 mil millones de metros cúbicos, lo que equivale a 4 años de suministro para la Ciudad de Méxzico. También ha mejorado la recaudación devenido del pago del líquido vital.
Afraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua resalta la importancia de ver el agua como und erecho humano y no una mercancía. Comenta las acciones que se están implementando para conseguir esta finalidad.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy abordarán el tema de las concesiones de agua en el país.