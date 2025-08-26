La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 26 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 26 de agosto de 2025
Las plantas se edificarán entre 36 y 48 meses.
Emilia Esther Calleja Alor, titular de la CFE, aborda las bondades que ofrecen el uso de energía solar, para resolver el tema de la demanda energética, además de dar seguridad de suministro energético para la región. Explica que son dos centrales termosolares en donde CFE ya explora los sitios para la mejor instalación. Las centrasles, son un beneficio para los diversos hogares.
Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transmisión de Energía, explica que esta tecnología tiene tiempo utilizándose en diversas regiones del mundo, pero por primera vez se usa en México.
Asegura que este uso de la energía solar es inédito, pues concentra todo el poder en una sola torre que genera electricidad, no sóloc alor, como otras tecnologías que ya se utilizan en en el país
Precisa que se sustituirán combustibles fósiles por energía solar. entre otros beneficios.
Explican en qué consiste la central termosolar de Baja California Sur, aseguran que esta planta será capaz de generar energía contínua.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presenta este programa que busca eel reforzamiento de las energías limpias y renovables, con una inversión de 800 millones de dóalres.
Inicia conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Anuncia la mandataria que mañana abordarán el tema de Seguridad, en tanto hoy se presentarán temas relacionados con la CFE. Se trata de un impulso a las energías renovables, en especial en Baja California Sur, donde se intala´ra una planta de energía termosolar.