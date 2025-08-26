Emilia Esther Calleja Alor, titular de la CFE, aborda las bondades que ofrecen el uso de energía solar, para resolver el tema de la demanda energética, además de dar seguridad de suministro energético para la región. Explica que son dos centrales termosolares en donde CFE ya explora los sitios para la mejor instalación. Las centrasles, son un beneficio para los diversos hogares.