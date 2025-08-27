La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2025

El general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, presentó las acciones para disminuir el robo al autotransporte y los planes de apoyo de la corporación.

Resaltó que con la aplicación de la Estrategia “Balam” se logró una reducción del 20% en comparación con el periodo anterior.

Además, explicó que para atender este delito se puso en marcha el Plan “Cero robos al transporte”, con el cual se alcanzó una disminución del 55% en la autopista México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla.