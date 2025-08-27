La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 27 de agosto de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 27 de agosto de 2025
Sheinbaum Pardo afirmó que terminó una era de la Corte y del Poder Judicial, caracterizada por sentencias cuestionadas, corrupción, defensa de privilegios y nepotismo. Destacó que a partir del 1 de septiembre iniciará una nueva era del Poder Judicial, con integrantes elegidos por el pueblo de México.
La jefa del Ejecutivo señaló durante la mañanera que están en contra de cualquier soborno o acto de corrupción, tras las declaraciones del “Mayo” Zambada sobre pagos a políticos. Reiteró que la DEA colocó a García Luna al mismo nivel que dos capos del narcotráfico.
Claudia Sheinbaum Pardo destacó una encuesta del INEGI sobre la satisfacción de los mexicanos con la vida en el país. Señaló que de julio de 2024 a junio de 2025 el índice aumentó de 8.3% a 8.6%.
El general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, presentó las acciones para disminuir el robo al autotransporte y los planes de apoyo de la corporación.
Resaltó que con la aplicación de la Estrategia “Balam” se logró una reducción del 20% en comparación con el periodo anterior.
Además, explicó que para atender este delito se puso en marcha el Plan “Cero robos al transporte”, con el cual se alcanzó una disminución del 55% en la autopista México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla.
En cuanto a la Estrategia Nacional Antiextorsión, García Harfuch resaltó que gracias a la orientación en tiempo real, el 69% de las extorsiones no se consumaron.
Indicó que en el 22% de los casos, las víctimas denunciaron el número telefónico desde el cual se intentó el engaño o la extorsión, mientras que únicamente en el 9% de los casos las extorsiones se consumaron.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que en las últimas dos semanas se han detenido a más de mil personas por delitos de alto impacto.
Detalló que de 2024 a lo que va de 2025 se han realizado 30 mil 755 detenciones, además de incautar más de 239 mil toneladas de drogas y 15 mil 496 armas de fuego.
García Harfuch destacó también la captura de detenidos relevantes en los últimos 15 días.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que gobiernos estatales y municipales se suman al Gobierno federal para ampliar la oferta de programas, servicios y actividades educativas, culturales y deportivas dentro de la “Estrategia de la Paz y contra las Adicciones”.
Resaltó acciones como la Rodada y Carrera por la paz y contra las adicciones, así como la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes.
