La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de abril de 2025

Sobre la crítica del expresidente Ernesto Zedillo sobre la elección judicial, al señalar que con ella se acabaría la democracia en México, la mandataria federal señaló que la oposición busca nuevos voceros para desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación.

“Esa es su nueva narrativa, como ya nadie les cree, andan buscando nuevos voceros. Se van a buscar a Ernesto Zedillo como vocero”, subrayó.

Cuestionó los señalamientos al asegurar que gobiernos anteriores tienen episodios obscuros en la historia de México, como las masacres de Acteal y Aguas Blancas, el rescate bancario del Fobaproa y la privatización de los trenes nacionales.

“Si vamos a hablar del sexenio de Zedillo ¿por qué no hablamos de las masacres de Acteal, de El charco, de El bosque, de Aguas Blancas? ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Convirtieron deudas privadas en deudas públicas, que seguimos pagando. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los trenes?”, agregó.