La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 3 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 3 de octubre de 2025
Posteriormente, indicó los temas que se abordarán durante la mañanera:- Arturo Zaldívar sobre la Ley de Amparo
– Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, para hablar sobre Viernes muy mexicano en tres
– Claudia Curiel sobre el concurso México Canta
– Sección Suave Patria
La mandataria federal comenzó presentando a los semifinalistas del concurso México Canta.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.