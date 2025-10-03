La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de octubre de 2025

| 07:47 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 3 de octubre de 2025.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 3 de octubre de 2025

Posteriormente, indicó los temas que se abordarán durante la mañanera:- Arturo Zaldívar sobre la Ley de Amparo
– Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, para hablar sobre Viernes muy mexicano en tres
– Claudia Curiel sobre el concurso México Canta
– Sección Suave Patria

La mandataria federal comenzó presentando a los semifinalistas del concurso México Canta.

Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

