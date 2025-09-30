La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de septiembre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 30 de septiembre de 2025.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 30 de septiembre de 2025

Mujer representante de pueblos indígenas entona una canción en su lengua y resalta la importancia de dar a conocer la misma. Anuncian los programas para concluir el año Mujeres del Maíz. Habrá foros, danzas, coloquios, cápsulas de radio en varias entregas, Mujeres en la Historia y folletos digitales.

Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco del día Mundial de la Traducción, dedicarán la conferencia a la figura de Malitzin y su reivindicación como mujer indígena.

