La mañanera de Claudia Sheinbaum, 30 de septiembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 30 de septiembre de 2025.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 30 de septiembre de 2025
Mujer representante de pueblos indígenas entona una canción en su lengua y resalta la importancia de dar a conocer la misma. Anuncian los programas para concluir el año Mujeres del Maíz. Habrá foros, danzas, coloquios, cápsulas de radio en varias entregas, Mujeres en la Historia y folletos digitales.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el marco del día Mundial de la Traducción, dedicarán la conferencia a la figura de Malitzin y su reivindicación como mujer indígena.