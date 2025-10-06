La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:

– Profeco, con la sección “Quién es Quién en Los Precios”, en la que dará a conocer los costos promedio de la gasolina y la canasta básica, así como recomendaciones para la ciudadanía

– Sobre vivienda

– Sección Humanismo mexicano