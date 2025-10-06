La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 6 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 6 de octubre de 2025
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destacó que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal comenzó hablando sobre los temas que se abordarán en la mañanera:
– Profeco, con la sección “Quién es Quién en Los Precios”, en la que dará a conocer los costos promedio de la gasolina y la canasta básica, así como recomendaciones para la ciudadanía
– Sobre vivienda
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.