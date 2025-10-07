El funcionario comenta que al 30 de septiembre se dio la detención de 34 mil 690 personas, entre los que se encuentran diversos objetivos prioritarios, 17 mil 200 armas de fuego han sido decomisadas y se han asegurado más de 83 toneladas de drogas.

EN 22 estados de la Republica se destruyeron mil 500 narcolaboratorios.