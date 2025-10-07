La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 7 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 7 de octubre de 2025
Harfuch precisa que desde que se comenzó con la estrategia antiextorsión se han detenido casi 400 personas.
El funcionario comenta que al 30 de septiembre se dio la detención de 34 mil 690 personas, entre los que se encuentran diversos objetivos prioritarios, 17 mil 200 armas de fuego han sido decomisadas y se han asegurado más de 83 toneladas de drogas.
EN 22 estados de la Republica se destruyeron mil 500 narcolaboratorios.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ofrece información de cómo avanza la estrategia de seguridad que se centra en 4 ejes fundamentales:
Atención a las causas
Consolidación de la Guardia Nacional
Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación
Coordinación del Gabinete de Seguridad y entidades locales
La secretaria de Gobernación, habla sobre los avances en la atención a las causas, resalta la participación de la población en tequios y jornadas de canje de armas y y juguetes bélicos, por dinero y juguetes didácticos.
Muestra resumen de cómo han cambiado los delitos de alto impacto
Reportan también avances en la estrategia Nacional antiextorsión
También informan sobre delitos de alto impacto, en estos reportan 46% menos en la frecuencia de estos eventos.
La funcionaria informa que Estado de México (-43%) es una de las entidades que mayor deceso en homicidios presenta, así como Guanajuato (-61%), Jalisco (-62%), Nuevo León (-61%), Sonora(-46%), Baja California (-25%), Guerrero (54%) y Tabasco (-59%), entre otros.
Mientras tanto, por entidad federativa, se encuentran en el top 3 Guanajuato, Chihuahua y baja California
En septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios menos diarios, respecto al mismo mes de 2024
Marcela Figueroa Ponce inicia con el informe al 30 de septiembre de 2025. Precisa que hay un 32% de homicidios diarios en promedio.
Inicia conferencia Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy darán el informe de seguridad.