La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 8 de octubre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 8 de octubre de 2025
La jefa del Ejecutivo informó que el último tramo del Tren Interurbano ya alcanzó la estación Observatorio, donde actualmente se instalan los sistemas de señalización y control. Se estima que la obra completa se inaugure a inicios de 2026.
Respecto a la Línea 12 del Metro, explicó que los trabajos avanzan con cautela debido a los rellenos antrópicos y a temas de seguridad estructural. Añadió que la conclusión del túnel de 30 metros dependerá de la disponibilidad de recursos.
Sheinbaum reconoció que existen adeudos con algunas farmacéuticas, pero aclaró que esto no justifica los retrasos en la entrega de medicamentos. Señaló que las empresas que participan en licitaciones están obligadas a cumplir con la entrega en tiempo y forma, y que si no podían hacerlo, no debieron concursar. Agregó que solo faltan pocos medicamentos por adquirir.
Luego de una pregunta sobre una cirugía estética realizada en contra de una menor de edad, la mandataria se comprometió a que las secretarías de Salud y Educación Pública van a revisar todo lo relacionado con este tipo de operaciones y sus posibles irregularidades.
Sheinbaum afirmó que México jamás respaldará ningún tipo de atentado, en referencia al ataque contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Aclaró que no se trató de un atentado armado, sino de pedradas lanzadas contra su vehículo.
La presidenta pidió, en la conferencia mañanera, a los legisladores realizar una fe de erratas o aprobar una corrección en la redacción del artículo transitorio de la Ley de Amparo, con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre la retroactividad en los procesos judiciales.
La Smarnat desarrolla un programa nacional contra la deforestación ilegal, que incluirá la participación de las Fuerzas Armadas para impedir la operación de grupos dedicados a esta actividad y fortalecer la protección de los recursos forestales del país.
El Gobierno de México mantiene activos los litigios con el objetivo de recuperar las reservas de la biósfera en Baja California Sur.
Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que el Puente Jojutla ya se encuentra terminado y será inaugurado mañana. Además, presentó los avances en materia de infraestructura carretera en el país.
Inició la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.