La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de octubre de 2025

La jefa del Ejecutivo informó que el último tramo del Tren Interurbano ya alcanzó la estación Observatorio, donde actualmente se instalan los sistemas de señalización y control. Se estima que la obra completa se inaugure a inicios de 2026.

Respecto a la Línea 12 del Metro, explicó que los trabajos avanzan con cautela debido a los rellenos antrópicos y a temas de seguridad estructural. Añadió que la conclusión del túnel de 30 metros dependerá de la disponibilidad de recursos.