La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de octubre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 9 de octubre de 2025.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum 9 de octubre de 2025
Habla sobre la ley de ingresos y sus comparativas con el año pasado y con las metas establecidas por la ley de ingresos, asegura que que se puede reportar un ingresos real de 3.3% por arriba de la meta establecida.
Édgar Amador Zamora, titular de SHCP, agradece a los contribuyentes y presenta el reporte de los ingresos por recaudación hasta el momento.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia. Hoy se hablará del tema de la recaudación fiscal, por lo que se encuentran el titular y otros funcionarios se la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).