La otra cara: 12 estados libres de sequía y con lluvias por arriba del promedio

Estados salieron de la sequía por lluvias. Foto: Cuartoscuro

En la segunda quincena de agosto 2025, 12 estados de México quedaron libres de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua, citado en un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Entre ellos se encuentran Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, beneficiados por lluvias muy por arriba del promedio.

Mientras el norte enfrenta un panorama crítico con Sonora y Chihuahua bajo sequía severa, en el centro y sur la situación es más favorable gracias a las precipitaciones que elevaron el nivel de presas estratégicas.

CDMX, Edomex y Querétaro, entre los beneficiados

El reporte confirma que Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Colima, junto con otras cuatro entidades, no precisadas en el documento, no registran afectación en ninguno de sus municipios.

Uno de los puntos clave es el Sistema Cutzamala, que abastece al Valle de México y logró llegar a 77% de almacenamiento gracias a las lluvias de agosto.

Estados del norte continúan con sequía

Mientras el centro se recupera, el noroeste y noreste mantienen focos de alerta. Sonora (77.8%), Chihuahua (58.8%) y Coahuila (49.5%) concentran los municipios con mayor grado de sequía.

Este contraste evidencia que el país enfrenta una doble realidad: mientras una parte avanza en recuperación hídrica, otra sigue bajo presión por falta de agua y altas temperaturas.

Qué esperar en las próximas semanas

De acuerdo con el pronóstico del SMN-CONAGUA, septiembre traerá lluvias por arriba del promedio en gran parte de México. Esto permitirá seguir reforzando la recuperación en el centro y sur, además de recargar acuíferos y presas estratégicas.

El norte, sin embargo, seguirá bajo vigilancia por la lenta recuperación de sus principales embalses y el riesgo para la agricultura de temporal.

