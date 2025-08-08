GENERANDO AUDIO...

Ovidio Guzmán y su padre, Joaquín, el “Chapo”, Guzmán son dos figuras del narcotráfico mexicano que se encuentran en manos de la justicia de Estados Unidos. Ambos enfrentan cargos como asesinato, secuestro, soborno y contrabando de drogas. A partir de su estancia en prisión, se ha informado que ambos presentan problemas de salud mental.

Salud mental del “Chapo” y Ovidio Guzmán en prisión en EE. UU.

Joaquín “Chapo” Guzmán fue condenado en 2019 por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial, se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. El caso de Ovidio fue destacado como histórico por la prensa internacional debido a que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, lo que representa que es el primer hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa en asumir su implicación en los delitos que se le imputan.

El “Chapo” Guzmán y su encierro en ADX Florence

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, fue condenado en 2019 por encabezar una operación de contrabando de drogas a gran escala. Desde entonces, permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, también conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde también está encarcelado el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna.

Desde esa prisión, Guzmán ha denunciado un “tormento psicológico” debido a su aislamiento. En cartas enviadas desde ADX Florence, el “Chapo” ha afirmado que no se le permite salir al sol, tener contacto con otros internos, ni hablar en español con el personal penitenciario.

En octubre de 2024, reportó padecimientos como depresión, pérdida de memoria y alergias, además de quejas por no poder hablar ni recibir visitas de sus hijas y su esposa, Emma Coronel, lo que señaló como un factor que afecta su bienestar emocional.

De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, que ha documentado el trato en ADX Florence, el aislamiento prolongado puede provocar ansiedad, depresión, insomnio, psicosis y distorsión de la percepción. Guzmán vive en una celda de 2 x 3.5 metros con luz natural limitada y sin interacción social significativa.

Ovidio Guzmán reporta ansiedad y depresión

En 2023, tras su detención, Ovidio Guzmán, conocido como el “Ratón”, fue recluido en el penal del Altiplano. Sus abogados solicitaron atención médica argumentando que había sido operado recientemente y requería una dieta especial. También informaron que el hijo del “Chapo” padecía ansiedad y depresión.

En julio de 2025, Ovidio Guzmán se declaró culpable en una Corte federal de Illinois de delitos como asesinato, secuestro, soborno, distribución de fentanilo, lavado de dinero y uso de armas de fuego. De acuerdo con reportes periodísticos, afirmó ante la Corte que padece un cuadro depresivo por el que necesita medicación y atención psiquiátrica. También aseguró que su condición de salud mental no influyó en su decisión de declararse culpable.

Ovidio, de 35 años, es considerado junto con sus hermanos, los “Chapitos”, como responsables de la reactivación del Cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre en 2016.

Qué son la depresión y la ansiedad, según autoridades de salud

Según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza persistente, pérdida de interés, fatiga, alteraciones en el sueño o apetito y baja autoestima. Puede afectar el desempeño en actividades laborales, escolares o cotidianas y, en casos severos, puede conducir al suicidio.

En tanto, la ansiedad, según la Secretaría de Salud, es un estado emocional con síntomas físicos y psíquicos que se vuelve patológica cuando es excesiva y duradera. Puede manifestarse como mareos, taquicardia, temblores, nerviosismo, miedos irracionales o una percepción distorsionada de la realidad. Estas alteraciones afectan la funcionalidad del individuo que la padece.

