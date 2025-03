Lamenta Nidia Fabiola protección de Morena hacia Cuauhtémoc Blanco, su medio hermano

Lamentando la protección que recibe el diputado por parte de Morena, Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, criticó la actuación de las autoridades en el caso, destacando que sí se han presentado pruebas que respaldan su acusación contra el exfutbolista.

Asimismo, apuntó que el morenista no solo no conoce el caso en su contra, sino que también lo acusó de violar la ley al subir a tribuna a pedir el apoyo de la Cámara baja para evitar el desafuero.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, este miércoles Nidia Fabiola se dijo avergonzada por la forma en que las legisladoras de un movimiento que se dice a favor de las mujeres respaldaron a un personaje acusado de intento de violación contra su media hermana.

“Qué vergüenza, la verdad, ya me esperaba algo parecido, pero lo que sí me sorprendió es eso, ¿no? Lo de las mujeres, eso de rodearlo, aplaudirle, gritarle, es denigrante. La verdad, me pareció algo pésimo, y como lo acabas de decir, todo es mentira; están amenazadas, tienen miedo, o realmente están a favor de él y pues lo aceptan así, ¿no? A lo mejor también puede ser, ¿no? O sea, digo, no sabemos los motivos”

Nidia Fabiola / media hermana de Cuauhtémoc Blanco