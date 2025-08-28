Lamentable la agresión de “Alito”, cual porro de la UNAM: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de “lamentable” la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, luego de un debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum criticó que un asunto de debate político terminara en violencia y recordó que la agresión le recordaba a la de los porros de la UNAM. Además, señaló directamente al opositor “Alito” Moreno, líder del PRI, como responsable de haber iniciado la trifulca.

Sheinbaum critica pelea en el Senado

“Es muy lamentable que haya ocurrido esto”, dijo la mandataria, al reprochar “la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado”. También acusó al PRI de actuar con autoritarismo, asegurando que, a pesar de sus críticas al oficialismo, son ellos quienes muestran conductas contrarias a la democracia.

La riña estalló tras semanas de choques verbales entre ambos senadores por las acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tema que encendió la discusión en el recinto legislativo.

Antecedentes y denuncias cruzadas

Tras el incidente, Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia por lesiones contra Moreno y pedirá que se le retire el fuero como legislador.

Por su parte, Moreno responsabilizó a Noroña de haber iniciado la agresión. “Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos”, declaró el líder opositor, quien además enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción durante su gobierno en Campeche (2015-2019).

Escándalos y contexto internacional

La pelea ocurre mientras ambos senadores enfrentan cuestionamientos: Moreno por las acusaciones de corrupción, y Fernández Noroña por la revelación de que posee una casa valuada en 640 mil dólares, lo que contrasta con el discurso de austeridad de su partido.

Este enfrentamiento se da también en medio de tensiones políticas por declaraciones de medios estadounidenses que aseguran que el expresidente Donald Trump ordenó a sus fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos, designados por Washington como organizaciones terroristas globales.

La mandataria aseguró que lo ocurrido en el Senado no debe repetirse y que los conflictos entre partidos deben resolverse mediante el diálogo.