Foto: Cuartoscuro

El Poder del Consumidor presentó la plataforma VIA (Vigilando la Industria Alimentaria), una herramienta digital que busca evidenciar y denunciar la interferencia de las grandes empresas de alimentos y bebidas ultraprocesados en las políticas públicas de América Latina y el Caribe.

El portal, disponible en www.interferenciaindustria.org, documenta más de 100 casos en 37 países, en los que se señala la participación de 166 actores comerciales, entre ellos 65 cámaras empresariales, que han intentado frenar regulaciones como el etiquetado o la reducción de ingredientes dañinos.

Plataforma contra la interferencia de la industria alimentaria

De acuerdo con Christian Torres, de Poder del Consumidor, el sitio expone cómo la industria utiliza cabildeo, campañas de marketing y recursos legales para debilitar normas que buscan limitar el consumo de productos con exceso de azúcar, sodio y grasas.

La especialista en alimentación y desarrollo, Ana Larrañaga, explicó que las empresas rara vez se oponen directamente a estas medidas, sino que lo hacen a través de asociaciones o cámaras comerciales, lo que les permite operar con menor visibilidad.

Estrategias y denuncias públicas

En la presentación también participó Diego Rodríguez, analista y activista, quien señaló que la industria sí tiene margen para reducir ingredientes dañinos sin alterar el sabor, pero no lo hace porque prioriza sus intereses económicos.

Los especialistas insistieron en que la sociedad civil denuncie estos casos, pues es la única manera de presionar por alimentos más saludables y lograr que las autoridades comprendan cómo influyen estos actores en la toma de decisiones.

El portal VIA seguirá documentando nuevos casos y pretende convertirse en una herramienta ciudadana de vigilancia para exigir transparencia y políticas públicas que protejan la salud de la población.

