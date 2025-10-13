Las 5 inundaciones más devastadoras de los últimos años en México
Las fuertes lluvias en México han dejado, a lo largo de los años, severas inundaciones que arrasan y sepultan todo a su paso: vidas, viviendas, carros. Estados como Veracruz, Tabasco, Nuevo León, entre otros, han sufrido la fuerza de la naturaleza y Unotv.com te presenta un recuento de las inundaciones más severas en la historia reciente del país.
¿Cuáles han sido las peores inundaciones en México?
- Inundaciones en Veracruz, 1999
En octubre de 1999, varias zonas de Veracruz sufrieron el embate de la naturaleza, y la combinación de fenómenos meteorológicos desataron horas de lluvias. El resultado fue devastador: según reportes, hubo 384 muertos y miles de damnificados.
Las vialidades desaparecieron entre la creciente del agua y las casas quedaron sepultadas con deslizamientos de tierra. Además, se reportaron personas desaparecidas.
Aquella tragedia alcanzó, principalmente, a municipios de Papantla, Cazones, Poza Rica, que este 2025, a varias décadas, vuelven a quedar bajo el agua con las recientes inundaciones.
- Inundaciones en Tabasco, 2007
Descrita por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como “la mayor inundación desde 1980”, lo que vivieron pobladores de Tabasco en 2007 pasó a la historia en México.
Datos oficiales revelan que del 28 de octubre al 1 de noviembre se acumuló el equivalente a 46 % de lo que llueve en Tabasco en todo el año. Derivado de las intensas lluvias hubo:
- 17 municipios con declaratoria de desastre
- 123 mil 386 viviendas afectadas
- 127 hospitales con daños severos
- 3 mil 400 escuelas inhabilitadas
- 850 mil habitantes afectados
Los daños y pérdidas fueron millonarias tras esas inundaciones.
- Inundaciones en Monterrey, 2010
El huracán Alex fue el primero de la temporada en 2010, y sus efectos más intensos se sintieron en las grandes urbes de esa región del norte como Monterrey, Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Saltillo. Sin embargo, el estado más golpeado fue Nuevo León.
De acuerdo con Cenapred, el estado reportó pérdidas y daños por 21 mil millones de pesos. En Nuevo León y Tamaulipas, 215 unidades de salud resultaron afectadas.
- Inundaciones en Tabasco, 2020
También entre octubre y noviembre, pero de 2020, Tabasco volvió a sentir la fuerza de la naturaleza. Según reportes, el desbordamiento del río Grijalva afectó a más de 300 mil personas en el estado.
Las lluvias dañaron viviendas, caminos y carreteras, desatando caos en la región que se encontraba en emergencia. Elementos del Ejército Mexicano apoyaron a la población a ponerse a salvo. Algunos rescates se dieron en lancha.
- Inundaciones Veracruz, 2025
Horas bastaron para que el agua comenzara a subir su nivel y la corriente tomara la fuerza suficiente para poder arrastrar lo que a su paso encontraba. Hasta este lunes, la cifra de muertos se elevó a 64, siendo Veracruz el que más decesos ha registrado.
De acuerdo con datos de las autoridades, el total de desaparecidos es de 65 hasta el momento.