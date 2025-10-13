GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en México. Foto: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias en México han dejado, a lo largo de los años, severas inundaciones que arrasan y sepultan todo a su paso: vidas, viviendas, carros. Estados como Veracruz, Tabasco, Nuevo León, entre otros, han sufrido la fuerza de la naturaleza y Unotv.com te presenta un recuento de las inundaciones más severas en la historia reciente del país.

¿Cuáles han sido las peores inundaciones en México?

Inundaciones en Veracruz, 1999

En octubre de 1999, varias zonas de Veracruz sufrieron el embate de la naturaleza, y la combinación de fenómenos meteorológicos desataron horas de lluvias. El resultado fue devastador: según reportes, hubo 384 muertos y miles de damnificados.

Las vialidades desaparecieron entre la creciente del agua y las casas quedaron sepultadas con deslizamientos de tierra. Además, se reportaron personas desaparecidas.

Aquella tragedia alcanzó, principalmente, a municipios de Papantla, Cazones, Poza Rica, que este 2025, a varias décadas, vuelven a quedar bajo el agua con las recientes inundaciones.

Inundaciones en Tabasco, 2007

Descrita por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como “la mayor inundación desde 1980”, lo que vivieron pobladores de Tabasco en 2007 pasó a la historia en México.

Datos oficiales revelan que del 28 de octubre al 1 de noviembre se acumuló el equivalente a 46 % de lo que llueve en Tabasco en todo el año. Derivado de las intensas lluvias hubo:

17 municipios con declaratoria de desastre

123 mil 386 viviendas afectadas

127 hospitales con daños severos

3 mil 400 escuelas inhabilitadas

850 mil habitantes afectados

Los daños y pérdidas fueron millonarias tras esas inundaciones.

Inundaciones en Monterrey, 2010

El huracán Alex fue el primero de la temporada en 2010, y sus efectos más intensos se sintieron en las grandes urbes de esa región del norte como Monterrey, Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Saltillo. Sin embargo, el estado más golpeado fue Nuevo León.

De acuerdo con Cenapred, el estado reportó pérdidas y daños por 21 mil millones de pesos. En Nuevo León y Tamaulipas, 215 unidades de salud resultaron afectadas.

Inundaciones en Tabasco, 2020

También entre octubre y noviembre, pero de 2020, Tabasco volvió a sentir la fuerza de la naturaleza. Según reportes, el desbordamiento del río Grijalva afectó a más de 300 mil personas en el estado.

Las lluvias dañaron viviendas, caminos y carreteras, desatando caos en la región que se encontraba en emergencia. Elementos del Ejército Mexicano apoyaron a la población a ponerse a salvo. Algunos rescates se dieron en lancha.

Inundaciones Veracruz, 2025

Horas bastaron para que el agua comenzara a subir su nivel y la corriente tomara la fuerza suficiente para poder arrastrar lo que a su paso encontraba. Hasta este lunes, la cifra de muertos se elevó a 64, siendo Veracruz el que más decesos ha registrado.

De acuerdo con datos de las autoridades, el total de desaparecidos es de 65 hasta el momento.