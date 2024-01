Robo a transporte de carga: ¿cuáles son las carreteras más peligrosas?

Óscar Alarcón es operador de transporte pesado, pero narra cómo lo asaltaron, apenas en agosto, en la autopista México Querétaro. No tuvo opción, por lo que se llevaron los rollos de tela que llevaba.

“Íbamos como ahorita, así avanzando, y se empareja una camioneta, una Chevrolet reciente, iban uniformados vestidos de Marina y nos apuntan con armas largas, que nos detengamos. Al ver eso, pues uno luego luego se detiene”. Óscar Alarcón / operador de transporte pesado

La carretera México-Querétaro es una de las autopistas más peligrosas para el transporte de carga.

Asimismo, junto con esa vía, las autopistas México-Puebla y la Veracruz-México son las más asediadas por la delincuencia.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) reveló que, en el fin de semana más reciente, este fue el saldo en esas vías.

“Como una estadística o una referencia, llevamos 21 robos de lo que es viernes, sábado y domingo. En 3 días si lo multiplicamos por un mes, ¿cuántos robos tendríamos por mes?”. Miguel Ángel Santiago / coordinador nacional de AMOTAC

Pero no solo eso, sino que también incrementó el nivel de violencia usado por los delincuentes.

“Sí mucho más violentos, porque antes nada más te trataban de robar, y ahora no, ahora es homicidio. Ahora van directamente con el operador, disparan, o sea ya no se fijan”

Por ello, piden mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional adscritos a carreteras.

“Desafortunadamente hay algunos puntos que puedes recorrer hasta 200 kilómetros o 300 y no encuentras una sola patrulla, que es lo más triste y lamentable”. Miguel Ángel Santiago / coordinador nacional de AMOTAC

Para disminuir el nivel de riesgo, los operadores también solicitan paradores seguros para descansar.

“Ya ningún lugar está seguro, pero pues tratamos de buscar lo mejor, por ejemplo, ahorita me quedé, y me tuve que quedar aquí”. Magdiel Montes / operador de transporte pesado

En ocasiones, la única opción es ingresar a predios particulares, conocidos como “cachimbas”, donde les permiten pasar la noche con las unidades vacías o con carga.

“Quien lo puso, pues lo hizo con sus medios y sus recursos. No está obligado a poner una cámara de vigilancia, no está obligado a poner una persona que resguarde y cuide el lugar. Entonces pues realmente no tenemos seguridad”

