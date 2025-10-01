Las de hoy | 1 de octubre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 1 de octubre.
- El Universal: Combate a crimen y pobreza marca un año de Sheinbaum
Analistas consideran que el reto es mantener la lucha contra la inseguridad y corrupción, en temas como el huachicol fiscal, así como continuar la buena relación con EE. UU.
- Reforma: Expropian terrenos a cercanos de ‘Alito’
Dice Layda Sansores que son para construir una Universidad.
- Milenio Diario: El Capitolio evalúa a Claudia poderosa, popular, reformista…
El Congreso de EU sigue de cerca a la Presidenta y la halla impulsora de la “continuidad con cambio” en varios documentos consultados por Milenio.
- La Jornada: Suspende BMV a empresa de Salinas Pliego
“Las deudas no se politizan, se pagan”: Sheinbaum.
- Excélsior: Mejora economía y seguridad
Claudia Sheinbaum cumple un año en la Presidencia. El PIB, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación y el tipo de cambio han sorteado la incertidumbre y las amenazas comerciales de Trump; además bajaron los homicidios dolosos y se ampliaron los apoyos sociales.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero: Recaudación tributaria supera meta al cierre de agosto
No alcanzó captación de impuestos a compensar pérdida por ingresos petroleros.
- El Economista: La llave del gasto sigue cerrada a agosto; costo de la deuda subió 9.3%
Ingresos crecieron 2.6% anual en los primeros ocho meses.