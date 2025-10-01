Las de hoy | 1 de octubre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 1 de octubre.

  • El Universal: Combate a crimen y pobreza marca un año de Sheinbaum

Analistas consideran que el reto es mantener la lucha contra la inseguridad y corrupción, en temas como el huachicol fiscal, así como continuar la buena relación con EE. UU.

  • Reforma: Expropian terrenos a cercanos de ‘Alito’

Dice Layda Sansores que son para construir una Universidad.

  • Milenio Diario: El Capitolio evalúa a Claudia poderosa, popular, reformista

El Congreso de EU sigue de cerca a la Presidenta y la halla impulsora de la “continuidad con cambio” en varios documentos consultados por Milenio.

  • La Jornada: Suspende BMV a empresa de Salinas Pliego

“Las deudas no se politizan, se pagan”: Sheinbaum.

  • Excélsior: Mejora economía y seguridad

Claudia Sheinbaum cumple un año en la Presidencia. El PIB, las exportaciones, la inversión extranjera, la inflación y el tipo de cambio han sorteado la incertidumbre y las amenazas comerciales de Trump; además bajaron los homicidios dolosos y se ampliaron los apoyos sociales.

  • El Financiero: Recaudación tributaria supera meta al cierre de agosto

No alcanzó captación de impuestos a compensar pérdida por ingresos petroleros.

  • El Economista: La llave del gasto sigue cerrada a agosto; costo de la deuda subió 9.3%

Ingresos crecieron 2.6% anual en los primeros ocho meses.

