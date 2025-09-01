Las de hoy | 1 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 1 de septiembre.
- El Universal: En 10 años, 6 de Pemex detenidos por huachicol
Expertos señalan que se refuerza la hipótesis de participación de empleados en el robo. De 2016 a la fecha se han arrestado en total a 12,362 personas por este ilícito.
- Reforma: Arranca Poder Judicial con 50% de “improvisados”
Asumen secretarios los juzgados por renuncias anticipadas. Quedan 830 jueces que llegaron a sus puestos mediante concurso.
- Excelsior: Suprema Corte abre nueva etapa judicial
Con nueve ministros electos en las urnas, se busca frenar la injerencia de empresas, grupos fácticos y crimen organizado en el Poder Judicial, afirman expertos.
- Milenio Diario: Diálogo con Trump y menor pobreza, logros principales de Claudia
Consultores, académicos y medios en Estados Unidos resaltan avances de la 4T, aunque alertan de retos con T-MEC y aranceles
- La Jornada: Solidaridad laboral enciende más de mil protestas en Estados Unidos
Obreros sobre multimillonarios. La exigencia.
- El Financiero: Banxico revisa al alza previsión de crecimiento para 2025 y 2026
Inversión se mantendrá débil por el clima de elevada incertidumbre.
- El Economista: Gobierno federal redujo el gasto en 3.8% anual entre enero y julio
Recortes en salud, infraestructura y protección ambiental.