Las de hoy | 1 de septiembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 1 de septiembre.

El Universal: En 10 años, 6 de Pemex detenidos por huachicol

Expertos señalan que se refuerza la hipótesis de participación de empleados en el robo. De 2016 a la fecha se han arrestado en total a 12,362 personas por este ilícito.

Reforma: Arranca Poder Judicial con 50% de “improvisados”

Asumen secretarios los juzgados por renuncias anticipadas. Quedan 830 jueces que llegaron a sus puestos mediante concurso.

Excelsior: Suprema Corte abre nueva etapa judicial

Con nueve ministros electos en las urnas, se busca frenar la injerencia de empresas, grupos fácticos y crimen organizado en el Poder Judicial, afirman expertos.

Milenio Diario: Diálogo con Trump y menor pobreza, logros principales de Claudia

Consultores, académicos y medios en Estados Unidos resaltan avances de la 4T, aunque alertan de retos con T-MEC y aranceles

La Jornada: Solidaridad laboral enciende más de mil protestas en Estados Unidos

Obreros sobre multimillonarios. La exigencia.

El Financiero: Banxico revisa al alza previsión de crecimiento para 2025 y 2026

Inversión se mantendrá débil por el clima de elevada incertidumbre.

El Economista: Gobierno federal redujo el gasto en 3.8% anual entre enero y julio

Recortes en salud, infraestructura y protección ambiental.