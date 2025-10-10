Las de hoy | 10 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 10 de octubre.

El Universal: Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

Es el monto que empresas en juicio deben pagar; la presidenta Sheinbaum informa que, con un grupo de trabajo, se alista una base de datos unificada sobre el flujo de hidrocarburos.

Excélsior: Refuerzan lucha contra huachicol y factureras

Un grupo de trabajo unifica bases de datos para saber con exactitud cuánto combustible se produce, por dónde se transporta y se vende, y cuánto se importa.

Reforma: Ven en EE. UU. daño a T-MEC por la reforma judicial

Arriesgarían juzgadores inexpertos compromisos laborales trilaterales. Sólo 13% de jueces electos en junio están capacitados en materia laboral.

Milenio Diario: Conagua arma ofensiva contra mercado negro

Subdirector jurídico anuncia combate al tráfico de concesiones con más penas por pozos clandestinos, falsificación de títulos y simulación de usos agrícolas.

La Jornada: En sólo 2 días, rechazó Citi oferta de Germán Larrea por Banamex

El martes, grupo México dio un plazo de 10 al consorcio estadounidense.

El Financiero: Rechaza Citigroup oferta de Larrea por Banamex

Prefieren OPI. Acuerdo con Chico Pardo y salida de Bolsa, la ruta elegida.

El Economista: Citi rechaza oferta de Larrea; títulos de Grupo México suben en la Bolsa

Mantendrá la propuesta de chico pardo y la OPI planificada.