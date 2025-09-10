Las de hoy | 10 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 10 de septiembre.

El Universal: Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, hay una red de complicidad entre autoridades aduanales de Tampico y el cártel del Golfo.

Reforma: Opera para Cártel Jalisco Nueva Generación la red de marinos

Controlan aduanales, importadores, distribuidores y gasolineros.

Milenio Diario: Murió en práctica de tiro otro marino con historial en Aduanas

La Armada reportó el deceso de un capitán comisionado en Sonora, exjefe en Manzanillo, un día después del suicidio de oficial relacionado con el huachicol.

Excélsior: Financiarán fondo de salud con impuestos

Lo obtenido con el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas y cigarros servirá para atender las enfermedades derivadas de esos productos, adelantó Sheinbaum.

La Jornada: “Impuestos saludables más que solo recaudación”

Irán a fondo de salud 41 mil millones de pesos.

El Financiero: Gobierno “se apretará el cinturón” en 2026

A los ahorros se sumará la optimización de los ingresos y del balance público.

El Economista: Habrá arancel para países que no tienen Tratado de Libre Comercio con México

La medida afectará a los bienes procedentes de China, Corea y Vietnam.