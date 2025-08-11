Las de hoy | 11 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 11 de agosto.
- El Universal: Desmantelamiento de narcolaboratorios, en récord
En 2024 se aseguraron 22 y en los primeros seis meses de 2025 autoridades federales llevan ya 96. Incautaciones han generado que se monten en zonas aisladas y sean instalaciones rudimentarias.
- Reforma: Se resiste Ancira a pagar a Pemex
Se niega a cubrir 216 millones de dólares.
- Milenio Diario: Cárteles cambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa
Milenio acompaña a la defensa en un recorrido por los límites de ese estado con Durango. Esas unidades producen hasta 100 kilos de metanfetamina en seis horas, calcula el general Porfirio Fuentes.
- Excelsior: Senado ensaya para ceremonia judicial inédita
La toma de protesta de 881 juzgadores pone a prueba al Senado ante el desafío que representa el acomodo de mil 762 personas en sus instalaciones el próximo 1 de septiembre.
- La Jornada: Rechaza Gustavo Petro cualquier operación militar de Estados Unidos en América Latina
Lucha antinarco con respeto a soberanías, advierte.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero: Reflejaría peso trato comercial preferente a México
Banco de México explica a gobernadora Rodríguez factores detrás de la decisión sobre tasas.
- El Economista: México establece precio mínimo para el jitomate de exportación
Contrarresta la tarifa antidumping aplicada por Estados Unidos.