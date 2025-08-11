Las de hoy | 11 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 11 de agosto.

El Universal: Desmantelamiento de narcolaboratorios, en récord

En 2024 se aseguraron 22 y en los primeros seis meses de 2025 autoridades federales llevan ya 96. Incautaciones han generado que se monten en zonas aisladas y sean instalaciones rudimentarias.

Reforma: Se resiste Ancira a pagar a Pemex

Se niega a cubrir 216 millones de dólares.

Milenio Diario: Cárteles cambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa

Milenio acompaña a la defensa en un recorrido por los límites de ese estado con Durango. Esas unidades producen hasta 100 kilos de metanfetamina en seis horas, calcula el general Porfirio Fuentes.

Excelsior: Senado ensaya para ceremonia judicial inédita

La toma de protesta de 881 juzgadores pone a prueba al Senado ante el desafío que representa el acomodo de mil 762 personas en sus instalaciones el próximo 1 de septiembre.

La Jornada: Rechaza Gustavo Petro cualquier operación militar de Estados Unidos en América Latina

Lucha antinarco con respeto a soberanías, advierte.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Reflejaría peso trato comercial preferente a México

Banco de México explica a gobernadora Rodríguez factores detrás de la decisión sobre tasas.

El Economista: México establece precio mínimo para el jitomate de exportación

Contrarresta la tarifa antidumping aplicada por Estados Unidos.