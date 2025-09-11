Las de hoy | 11 de septiembre de 2025

Redacción Uno TV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 11 de septiembre.

  • El Universal: Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

La red se extiende por Altamira, Guaymas, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, La Paz, Cancún y Mazatlán, indican expedientes de vinculación a procesos.

  • Reforma: Frena México a China en autos, ropa, acero

También ponen candados a Corea, India, Indonesia, Rusia y Turquía.

  • Milenio Diario: Tomza: historial de siniestros y una pipa con seguro en duda

Discrepan sobre las pólizas autoridades ambientales y transportadora Silza, filial del grupo y que opera el camión cisterna incendiado debajo de un puente en Iztapalapa; cuatro muertos y 90 lesionados.

  • Excélsior: Tragedia por pipazo

Una pipa con gas LP volcó sobre la calzada Zaragoza y causó explosiones que alcanzaron a transeúntes, comerciantes y conductores de otros vehículos. Empresa dueña de unidad suma historial de accidentes.

  • La Jornada: Pemex paga la resaca de “la maldita deuda”: SHCP y Presidencia

Pasivos crecieron de 40 mil a 105 mil millones de dólares entre 2006 y 2018, expone Edgar Amador.

  • El Financiero: Busca México elevar arancel a autos chinos hasta el 50%

Plantea gobierno proteger 19 sectores estratégicos como textil y vestido.

  • El Economista: Aranceles pegarán con fuerza a autos de marcas chinas; serán de 50%

No aplicará si tienen fábricas en México e importan de China.

