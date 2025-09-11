Las de hoy | 11 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 11 de septiembre.
- El Universal: Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal
La red se extiende por Altamira, Guaymas, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, La Paz, Cancún y Mazatlán, indican expedientes de vinculación a procesos.
- Reforma: Frena México a China en autos, ropa, acero
También ponen candados a Corea, India, Indonesia, Rusia y Turquía.
- Milenio Diario: Tomza: historial de siniestros y una pipa con seguro en duda
Discrepan sobre las pólizas autoridades ambientales y transportadora Silza, filial del grupo y que opera el camión cisterna incendiado debajo de un puente en Iztapalapa; cuatro muertos y 90 lesionados.
- Excélsior: Tragedia por pipazo
Una pipa con gas LP volcó sobre la calzada Zaragoza y causó explosiones que alcanzaron a transeúntes, comerciantes y conductores de otros vehículos. Empresa dueña de unidad suma historial de accidentes.
- La Jornada: Pemex paga la resaca de “la maldita deuda”: SHCP y Presidencia
Pasivos crecieron de 40 mil a 105 mil millones de dólares entre 2006 y 2018, expone Edgar Amador.
- El Financiero: Busca México elevar arancel a autos chinos hasta el 50%
Plantea gobierno proteger 19 sectores estratégicos como textil y vestido.
- El Economista: Aranceles pegarán con fuerza a autos de marcas chinas; serán de 50%
No aplicará si tienen fábricas en México e importan de China.