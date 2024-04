Las de hoy | 12 de abril de 2024

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 12 de abril.

El Universal: La Guardia abandona a candidatos en la noche

Los elementos que custodian a aspirantes que han sido amenazados no reciben viáticos y tienen que ir a dormir a un cuartel, y dejan vigilancia mínima.

Reforma: Falla FGR en mayor caso de huachicol

Tumba juez acusación. Libran 2 ingenieros acusación federal de ser omisos ante alerta de robo.

Excélsior: Pagarán las pensiones con obras, decomisos…

La Amafore palomea iniciativa de Morena. Además del dinero no reclamado por los trabajadores a las afores, el fondo para jubilados utilizará ganancias del Tren Maya, recursos confiscados y otras fuentes: Presidente.

Milenio Diario: México denuncia a Ecuador y demanda a la ONU expulsarlo

Analiza cancillería vía penal contra Quito; descarta López Obrador declarar traidoras a la patria a Lilly Téllez y a la ministra ecuatoriana de origen duranguense.

La Jornada: Suspender a Ecuador en la ONU si no se disculpa, exige México

Estos hechos deleznables nunca más deben repetirse: AMLO

El Financiero: “Me gustaría que Ramírez de la O siguiera en Hacienda:” Claudia Sheinbaum

En entrevista Claudia Sheinbaum dice a pregunta expresa sobre la versión de que el Secretario de Hacienda se quedaría un año y medio más: “Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría”.

El Economista: Sector industrial no logra sostener dinamismo; otra vez cae en febrero

Tras el arranque del año con cifras positivas.