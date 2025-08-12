Las de hoy | 12 de agosto de 2025

| 08:54 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 12 de agosto.

  • El Universal: Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Cuenta con un presupuesto de 23 mil millones de pesos para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos. Expertos ven bien la medida pero advierten sobre la impunidad.

  • Reforma: Acusan sobornos a Pemex en Estados Unidos

Castigarían a Petrolera por violar ley de prácticas corruptas.

  • Milenio Diario: Tiene conexión tabasqueña trama de sobornos a Pemex

La empresa de Alejandro Rovirosa, uno de los dos acusados en Estados Unidos, tiene base en Villahermosa como la de su antiguo socio Omar Vargas, quien antes había defraudado a la Petrolera con firmas fachada.

  • Excelsior: Disminuye inseguridad alimentaria en hogares

El año pasado, 12.8 millones de familias reportaron dificultades para comer. 5.7 millones menos que en 2020, el punto álgido de la pandemia de COVID-19.

  • La Jornada: Trump despliega tropas en las calles de Washington

Pretexta emergencia criminal.

  • El Financiero: El peor efecto de los aranceles se dejará sentir en 2026: Organización Mundial de Comercio

Cerrará 2025 con respiro moderado por auge en importaciones anticipadas de Estados Unidos. La tregua será corta.

  • El Economista: La actividad industrial en el primer semestre se contrajo 1.3%

Manufactura, el único sector que creció en ese lapso.

