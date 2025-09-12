Las de hoy | 12 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 12 de septiembre.

El Universal: Influencers del narco en México en la mira de Estados Unidos

Departamento de Justicia cuenta con perfiles de creadores de contenido que ayudan a lavar dinero de los cárteles. Se indaga su rol como propagandistas y para enganchar a jóvenes.

Reforma: Subirá costo de deuda a nivel récord en 2026

Se destinarán 1.6 billones de pesos, el mayor monto en 35 años. Superará ese gasto a rubros prioritarios como la salud y la educación.

Excélsior: Van 9 decesos, 20 más entre la vida y la muerte

Dan de alta a 22 heridos tras pipazo. El exceso de velocidad de la unidad con gas LP es una de las principales líneas de investigación sobre la explosión. Familiares aún buscan a desaparecidos entre los lesionados.

Milenio Diario: Sheinbaum desliga a Estados Unidos de los aranceles y China ve “coerción”

La mandataria explicará a embajadores, para evitar conflictos, que la decisión no está basada en negociaciones con Washington, sino que es para fortalecer el Plan México. El BID prestará 25 mil millones de dólares.

La Jornada: Bolsonaro, a prisión

Recibe condena de 27 años por intentona golpista en Brasil. Primero Primera vez que el Supremo Tribunal de ese país juzga, sentencia y envía a la cárcel a un expresidente.

El Financiero. Prevé gobierno captar 41 mil millones de pesos por alza de IEPS en refrescos

Ven subida de 15% en precios y riesgo en empleos. Pide la IP diálogo.

El Economista: Reconsiderar decisión sobre aranceles pide China a México

Presidenta Sheinbaum ofrece diálogo al país asiático.