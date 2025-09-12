Las de hoy | 12 de septiembre de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este viernes 12 de septiembre.
- El Universal: Influencers del narco en México en la mira de Estados Unidos
Departamento de Justicia cuenta con perfiles de creadores de contenido que ayudan a lavar dinero de los cárteles. Se indaga su rol como propagandistas y para enganchar a jóvenes.
- Reforma: Subirá costo de deuda a nivel récord en 2026
Se destinarán 1.6 billones de pesos, el mayor monto en 35 años. Superará ese gasto a rubros prioritarios como la salud y la educación.
- Excélsior: Van 9 decesos, 20 más entre la vida y la muerte
Dan de alta a 22 heridos tras pipazo. El exceso de velocidad de la unidad con gas LP es una de las principales líneas de investigación sobre la explosión. Familiares aún buscan a desaparecidos entre los lesionados.
- Milenio Diario: Sheinbaum desliga a Estados Unidos de los aranceles y China ve “coerción”
La mandataria explicará a embajadores, para evitar conflictos, que la decisión no está basada en negociaciones con Washington, sino que es para fortalecer el Plan México. El BID prestará 25 mil millones de dólares.
- La Jornada: Bolsonaro, a prisión
Recibe condena de 27 años por intentona golpista en Brasil. Primero Primera vez que el Supremo Tribunal de ese país juzga, sentencia y envía a la cárcel a un expresidente.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
- El Financiero. Prevé gobierno captar 41 mil millones de pesos por alza de IEPS en refrescos
Ven subida de 15% en precios y riesgo en empleos. Pide la IP diálogo.
- El Economista: Reconsiderar decisión sobre aranceles pide China a México
Presidenta Sheinbaum ofrece diálogo al país asiático.