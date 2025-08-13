Las de hoy | 13 de agosto de 2025
Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 13 de agosto.
- El Universal: Reportaba Ingemar bitácoras falsas para traficar huachicol
En las aduanas informaba que sus carrotanques contenían 8% de desperdicio de combustible, pero estaban llenos con gasolina de Estados Unidos para comercializar en México.
- Reforma: Va Fiscalía General de la República contra ¡su contralor!
Investigan también a nueve colaboradores, llegan agentes y toman oficinas. Indagan corrupción y tráfico de influencias.
- Milenio Diario: México entrega a Estados Unidos a “El Cuini”, a yerno de Zambada y a “La Tuta”
Destaca embajador Johnson que ambos gobiernos continúen unidos contra violencia e impunidad y reconoce liderazgo a la Presidenta. 26, los trasladados.
- La Jornada: Entrega México a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos
Yerno del Mayo y cuñado del Mencho, entre ellos.
- Excélsior: México entrega a Estados Unidos a “La Tuta” y otros 25 reos
Entre los presos expulsados están miembros del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco. El Departamento de Justicia no pedirá para ellos la pena de muerte.
- El Financiero: Buscará México el menor daño por aranceles
Ebrard: el T-Mec se mantiene. Estados Unidos rompe 13 de 14 tratados de libre comercio que tenía con otros países.
- El Economista: Gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% al calzado de importación
La medida para proteger a productores nacionales: Ebrard.