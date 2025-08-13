Las de hoy | 13 de agosto de 2025

| 08:14 | Redacción Uno TV | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 13 de agosto.

  • El Universal: Reportaba Ingemar bitácoras falsas para traficar huachicol

En las aduanas informaba que sus carrotanques contenían 8% de desperdicio de combustible, pero estaban llenos con gasolina de Estados Unidos para comercializar en México.

  • Reforma: Va Fiscalía General de la República contra ¡su contralor!

Investigan también a nueve colaboradores, llegan agentes y toman oficinas. Indagan corrupción y tráfico de influencias.

  • Milenio Diario: México entrega a Estados Unidos a “El Cuini”, a yerno de Zambada y a “La Tuta”

Destaca embajador Johnson que ambos gobiernos continúen unidos contra violencia e impunidad y reconoce liderazgo a la Presidenta. 26, los trasladados.

  • La Jornada: Entrega México a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos

Yerno del Mayo y cuñado del Mencho, entre ellos.

  • Excélsior: México entrega a Estados Unidos a “La Tuta” y otros 25 reos

Entre los presos expulsados están miembros del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco. El Departamento de Justicia no pedirá para ellos la pena de muerte.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

  • El Financiero: Buscará México el menor daño por aranceles

Ebrard: el T-Mec se mantiene. Estados Unidos rompe 13 de 14 tratados de libre comercio que tenía con otros países.

  • El Economista: Gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% al calzado de importación

La medida para proteger a productores nacionales: Ebrard.

Te recomendamos:

México entrega a EE. UU. a 26 presos; “La Tuta” y “El Cuini”, entre ellos

Nacional

México entrega a EE. UU. a 26 presos; “La Tuta” y “El Cuini”, entre ellos

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?

Nacional

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento certificada en línea y cuánto cuesta?

¿Cuándo se acabarán las lluvias intensas en el Valle de México?

Ciencia y Tecnología

¿Cuándo se acabarán las lluvias intensas en el Valle de México?

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Pensiones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Etiquetas: