Las de hoy | 13 de agosto de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este miércoles 13 de agosto.

El Universal: Reportaba Ingemar bitácoras falsas para traficar huachicol

En las aduanas informaba que sus carrotanques contenían 8% de desperdicio de combustible, pero estaban llenos con gasolina de Estados Unidos para comercializar en México.

Reforma: Va Fiscalía General de la República contra ¡su contralor!

Investigan también a nueve colaboradores, llegan agentes y toman oficinas. Indagan corrupción y tráfico de influencias.

Milenio Diario: México entrega a Estados Unidos a “El Cuini”, a yerno de Zambada y a “La Tuta”

Destaca embajador Johnson que ambos gobiernos continúen unidos contra violencia e impunidad y reconoce liderazgo a la Presidenta. 26, los trasladados.

La Jornada: Entrega México a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos

Yerno del Mayo y cuñado del Mencho, entre ellos.

Excélsior: México entrega a Estados Unidos a “La Tuta” y otros 25 reos

Entre los presos expulsados están miembros del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco. El Departamento de Justicia no pedirá para ellos la pena de muerte.

El Financiero: Buscará México el menor daño por aranceles

Ebrard: el T-Mec se mantiene. Estados Unidos rompe 13 de 14 tratados de libre comercio que tenía con otros países.

El Economista: Gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% al calzado de importación

La medida para proteger a productores nacionales: Ebrard.