Las de hoy | 13 de octubre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este lunes 13 de octubre.

El Universal: Boom de menores detenidos, por vender droga para cárteles

En los últimos años en el país se ha desatado una oleada de adolescentes que buscan incorporarse a las filas del narco; en siete años más de 13 mil han sido arrestados.

Reforma: Cuesta 6 mmdp reparar piquetes

Lidera Hidalgo en daños a infraestructura. Crece desde 2014 el gasto de Pemex para resarcir daño; registra pico 2023.

Excélsior: Activan puentes aéreos de auxilio

Suman 47 muertos. El Gobierno realiza rescates y lleva suministros a comunidades aisladas a través de aeronaves militares; reportan 150 municipios afectados en 5 estados.

Milenio Diario: Claudia va a Puebla y Veracruz; garantiza censo y apoyo a todos

La Presidenta activa puentes aéreos, cocinas comunitarias, plantas potabilizadoras y otras acciones como parte de los planes DN-III y Marina; hoy visita las zonas afectadas de Hidalgo y San Luis Potosí.

La Jornada: Aisladas por las lluvias, 259 localidades de cinco estados; van 47 muertos

Sheinbaum fue a Puebla y Veracruz. Constató daños y escuchó a damnificados; se reportan 38 personas no localizadas.

El Financiero: Abren tensiones geopolíticas oportunidades para México

Entre los sectores con potencial, destaca la industria farmacéutica.

El Economista: Inversión física en el 2026 crecerá 9.7%; llegará a 2.5% del PIB

Será la tercera más baja desde el 2014: México evalúa.