Las de hoy | 14 de agosto de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 14 de agosto.

El Universal: Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

El gobierno federal separa del cargo a funcionarios y alista la solicitud de órdenes de aprehensión por la presunta colusión en contrabando de combustible de Estados Unidos a México.

Reforma. Apoya avión de Estados Unidos operativo de Harfuch

Rastrean zona de control de la Familia Michoacana. Vuela desde Texas al Estado de México en la región criminal de La Fresa y El Pez.

Milenio Diario: Salieron de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador

Según el Inegi, que por primera vez realiza esta medición tras la desaparición del Coneval, la población en esa condición pasó de 46.8 millones en 2022 a 38.5 en 2024, el nivel más bajo en una década.

La Jornada: “Graves consecuencias” si Putin frena la paz en Ucrania, amaga Trump

Una buena reunión en Alaska llevará una segunda con Zelensky incluido, dice.

Excelsior: UIF combatirá a los servidores corruptos

La dependencia no será instrumento de persecución, sino una herramienta contra el crimen y el desvío de recursos, aseguró Omar Reyes al ser ratificado en el Congreso.

El Financiero: Salen de la pobreza 8.3 millones entre 2022 y 2024

El Inegi reporta aumento de 4 millones en la población vulnerable por carencias sociales.

El Economista: El déficit comercial de México con China sumó 57 mil 535 millones de dólares en el primer semestre

El desequilibrio en la balanza binacional creció 3.3% anual en el periodo.