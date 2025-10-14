Las de hoy | 14 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este martes 14 de octubre.

El Universal: En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Los recursos pasaron de 50 mil millones de pesos con Calderón a 45 mil millones de pesos con Peña, para quedar en 25 mil millones de pesos en la gestión de AMLO; para analistas, hay una austeridad sin planeación y ante emergencias se improvisa.

Reforma: Balean a abogado de caso Cruz Azul

Atacan a David Cohen Sacal afuera de los juzgados.

Excélsior: Corrupción en aduanas tienta a 68% de agentes

Son 100 los que se prestan a actos deshonestos, mientras que 30 controlaban el huachicol fiscal en el país, afirman autoridades; urgen a avalar reforma.

La Jornada: Tras las lluvias, estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados

Sheinbaum acudió a Querétaro e Hidalgo; abren centros de acopio.

Milenio Diario: Gaza: paz con alfileres y reconstrucción en curso

Aclamado en el parlamento israelí, Trump aboga por Netanyahu; en Egipto deja en suspenso la solución de los dos estados.

El Financiero: Ratifican apuesta a récord en ingresos tributarios

Diputados se disponen a aprobar hoy en comisiones paquete fiscal para 2026.

El Economista: México ya es el mayor proveedor de autos eléctricos e híbridos en EE. UU.

El año pasado exportó 145,000 unidades a ese mercado.